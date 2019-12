Alfredo Coto: "Las medidas no me causan gracia, pero hay que ayudar"

"Nos pidió que por seis meses tratemos de frenar aumentos para que esto no se dispare y de una vez por todas se estabilice”, agregó. En tanto, también dijo sobre el mandatario: "Me gusta mucho su impronta y cómo encara las cosas”.

“El de Mauricio Macri fue un gobierno con muy buenas intenciones, pero hay que entender que el mundo cambió", sostuvo el empresario.

Consultado sobre el dólar y el impuesto del 30%, sostuvo que “tenemos una necesidad de dólares muy urgente y eso nos va a tocar el bolsillo a todos. Son impuestos que hay que poner para salir de esta coyuntura, que serán unos primeros seis meses, y ayudar a quienes más problemas tienen”.

“Las medidas del Gobierno no me hacen mucha gracia, pero el humor no lo voy a perder. El punto es que hay que ayudar. Si hay que ampliar el pago de Bienes Personales, teniendo en cuenta que la nuestra es una empresa familiar que siempre aposto al país, y que el activo de toda la compañía hay que pagarlo, será como un aporte", sostuvo.

"Ojalá todo salga bien y que toda esa ayuda de las empresas pueda armar un plan para que no dure sólo los cuatro años de un gobierno", concluyó.