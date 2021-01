Merediz: "El tipo de cambio es consistente para producir y exportar"

Guillermo Merediz: La argentina ya tenía desafíos muy concretos que sabíamos que iban a ser muy difíciles porque la situación productiva de las pymes luego de la gestión de Macri ya estaba en una posición muy difícil para todo el entramado. Sabíamos que encarábamos desafíos muy complejos y la pandemia los agravó. A diferencia de otros países que venían con otra dinámica de producción, de mercado interno, de consumo, el esquema que tuvimos abordar en marzo fue de emergencia, transformamos los instrumentos para abordar los compromisos del Gobierno que tenían que ver con proteger el empleo cuidar a las empresas y particularmente a las pymes.

P.: Matías Kulfas dijo que algunas grandes empresas hicieron un colchón durante el Gobierno de Macri. Esto no aplica para las pymes. ¿Cómo afectó la crisis agravada por la pandemia?

G.M.: Hay algunas empresas grandes que tienen una capacidad financiera que las pymes no tienen. Pero la crisis del Gobierno de Macri le pegó a todas las empresas de todos los sectores de toda las cadenas productivas de nuestro país, empresas que no habían tenido balances negativos desde la crisis del 2001 mostraron números rojos. Nosotros acompañamos y fortalecimos toda la cuestión del acceso al financiamiento. Una pyme se financiaba hace no mucho tiempo con tasas del 80% o 90%. Iniciamos un trabajo para bajar la tasa de interés y en el marco de la pandemia trabajamos muy fuerte en la inclusión financiera. A través del FOGAR garantizamos a miles de empresas.

P.: Muchos empresarios indican que el sector financiero evade la responsabilidad de aceptar las garantías del FOGAR.

G.M.: Es una de las deficiencias del sistema financiero en general. La forma de fortalecer el acceso al financiamiento es con un sistema de garantías, cuando llegamos acá el fondo tenía $1.000 millones y hoy tiene casi $100 mil millones. En 2019 dio garantías a 1600 y el año pasado le dimos a 640 mil. De todas maneras hay que avanzar en federalizar el esquema financiero porque como el productivo está centrado casi exclusivamente en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fé. También hay que ampliar el acceso a crédito para pymes lideradas por mujeres y el crédito a largo plazo. No hay ninguna posibilidad de pensar un desarrollo productivo sin acceso a financiamiento a largo plazo. El sistema financiero tiene que estar al servicio de la producción nacional, de la producción de bienes y servicios. La dinámica en los últimos cuatro años se estructuró en torno a las Leliq y Lebac que era todo un esquema totalmente desconectado de las necesidades de financiamiento productivo.

P.: ¿En qué sectores cree que puede haber mayor proliferación de pymes?

G.M.: Tenemos una situación muy heterogénea pero hay sectores industriales que están creciendo muy fuerte. La construcción, maquinaria agrícola, línea blanca, sector textil, pero además el país está apostando muy fuerte a la agenda de la Economía del Conocimiento, el Software, la nanotecnología, la biotecnología, que además son los sectores que van a mover la economía en los próximos años, creemos que van a crecer mucho. Argentina tiene un sistema científico tecnológico que ha podido resistir muchos embates con la capacidad de pensar estos nuevos contextos. Eso es parte de lo que estamos viendo hoy y vamos a seguir viendo el año que viene.

P.: ¿El tipo de cambio es adecuado para la producción?

G.M.: Argentina tiene un tipo de cambio que es consistente para la producción local y también para las exportaciones. Hay mucha potencialidad para promover la agenda exportadora, hay que atender la situación de la brecha cambiaria que se abordó con mucha intensidad. El desafío es ordenar el esquema macroeconómico, dimos un paso muy importante con la reestructuración de la deuda con los acreedores privados. Se va a trabajar con la misma mirada la reestructuración con el FMI. Estamos trabajando con China para que las pymes puedan profundizar sus exportaciones. Estamos trabajando, por ejemplo, con el sector vitivinícola. El desafío pasa por aprovechar el tipo de cambio que está acompañando el movimiento de precios de la economía y eso va a trazar un sendero de normalización de las variables.

P.: Hubo quejas de la UIA por la prohibición de despidos y la doble indemnización: ¿Estas medidas continuarán?

G.M.: Estas medidas se tomaron en el marco de la pandemia, en la medida de que la situación se vaya acomodando, muchas de esas medidas se van a ir regularizando.

P.: Las pymes son fundamentales para la creación de empleo. ¿Habrá incentivos puntuales en ese sentido?

G.M.: Habrá una agenda de coordinación entre el sector público y privado trabajo. No me imagino un esquema único, ya hemos vivido muchos espejitos que fueron muy costosos para la sociedad argentina, como creer que con una sola medida se soluciona el problema del empleo.