Donald Trump aseguró que Irán está mucho más cerca de llegar a un acuerdo con EEUU

El republicano adelantó que leyó un borrador y que "van a llegar a un acuerdo o llegarán a una situación afectada". Desde Teherán denunciaron "declaraciones contradictorias" por parte de EEUU.

Trump habló de un borrador al que accedió pero no pudo dar más detalles.

El presidente estadounidense, Donald Trump , aseguró que Irán está "mucho más cerca" de alcanzar un acuerdo con EEUU sobre la guerra, mientras que Teherán indicó unos últimos avances durante la última semana.

Sin embargo, ambas partes se mantienen cautelosas mientras el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán afirmó que la cuestión clave de las armas nucleares no formaría parte de ninguna propuesta inicial. Así fue que el republicano declaró a CBS News que vio un borrador del acuerdo con la nación persa.

Cuando se le preguntó si era suficientemente bueno ese borrador, respondió: "No lo sé, no puedo decírselo", sin más detalles pero insistió en que cualquier acuerdo impediría "absolutamente" que Irán obtuviera un arma nuclear. "Solo firmaré un acuerdo en el que consigamos todo lo que queremos" , expresó.

"Vamos a llegar a un acuerdo, o nos encontraremos en una situación en la que ningún país se verá jamás tan afectado como lo está siendo", reflexionó. A su vez, el portavoz iraní del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmaeil Baqaei , declaró este sábado que si bien las posturas de ambos convergieron en la última semana, eso no significaba que se llegarían a acuerdos sobre cuestiones clave y acusó a los estadounidenses de "declaraciones contradictorias" .

"Vamos a llegar a un acuerdo, o nos encontraremos en una situación en la que ningún país se verá jamás tan afectado como lo está siendo", reflexionó el republicano.

"Nuestro plan ha sido redactar primero un memorando de entendimiento, o un acuerdo, en forma de marco, que consta de 14 puntos", citó Reuters y agregó que según Baqaei estaban ultimando el memorándum, por lo que podrían celebrarse nuevas conversaciones en un plazo de 30 a 60 días "y, en última instancia, alcanzarse un acuerdo definitivo".

Irán advirtió que responderá de forma "aplastante" si EEUU retoma las hostilidades

En medio de la frágil tregua entre Estados Unidos e Irán, el presidente del Parlamento iraní y jefe negociador del régimen, Mohamad Baqer Qalibaf, lanzó este sábado una dura advertencia a Donald Trump. El funcionario aseguró que Teherán responderá de forma “aplastante” si Washington retoma las hostilidades y sostuvo que el alto el fuego vigente desde el 8 de abril permitió reconstruir capacidades militares.

“Nuestras fuerzas armadas se han reconstruido durante la tregua de tal manera que si Trump comete otro acto de locura y reinicia la guerra, [el resultado] será ciertamente más aplastante y amargo para Estados Unidos que en el primer día de la guerra”, escribió Qalibaf en redes sociales.

La advertencia llegó después de nuevas declaraciones del mandatario estadounidense, quien afirmó que las negociaciones con Irán se encuentran “en el límite” entre alcanzar un acuerdo o volver a una escalada bélica en Medio Oriente.

“Si no obtenemos las respuestas correctas, esto avanza muy rápido. Estamos totalmente listos para actuar. Tenemos que conseguir las respuestas correctas: tendrían que ser completamente buenas, al 100%”, desafió el mandatario estadounidense.