Para terminar en un día: la adictiva serie criminal que tenés que ver antes de que se vaya de Netflix

Algunas historias son tan atractivas que resulta difícil dejar de verlas, y ésta es una de ellas. Conocé más.

Una impactante serie que no te podés perder en Netflix.

Netflix renueva constantemente su catálogo y, con cada salida anunciada, muchos suscriptores corren para descubrir series que habían pasado desapercibidas . Entre thrillers, dramas y producciones policiales, hay una ficción de apenas seis episodios que logró captar la atención de los fanáticos del suspenso gracias a su ritmo frenético y su historia cargada de tensión.

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Las producciones criminales siguen siendo uno de los géneros más consumidos dentro de las plataformas de streaming, especialmente aquellas que mezclan acción, conflictos familiares y personajes obligados a volver a un pasado del que intentaban escapar. Esta serie reúne todos esos elementos y se convirtió en una opción ideal para maratonear en un solo dí a.

Se trata de “Parish”, una intensa producción protagonizada por Giancarlo Esposito que pronto abandonará Netflix y que muchos consideran una de las grandes joyas ocultas del catálogo.

Ideal para maratonear... y para ver antes de que se vaya de Netflix.

La historia sigue a Gracian “Gray” Parish, un hombre que dejó atrás su vida criminal para enfocarse en su familia y administrar un pequeño negocio de autos en Nueva Orleans. Durante años intentó mantenerse alejado de los problemas y construir una vida tranquila junto a sus seres queridos.

Sin embargo, una tragedia personal lo golpea de manera devastadora y lo obliga a reencontrarse con antiguos contactos del mundo del crimen. Lo que comienza como un trabajo aparentemente simple termina arrastrándolo nuevamente hacia un ambiente peligroso del que creía haber escapado para siempre.

Parish La soberbia actuación de Giancarlo Espósito ya hace que esta serie valga la pena, en Netflix. Imagen: Netflix

A medida que avanza la historia, Gray queda atrapado en una compleja red de violencia, tráfico ilegal y traiciones donde cada decisión puede poner en riesgo no solo su vida, sino también la de su familia. La presión aumenta episodio tras episodio y convierte a la serie en una experiencia intensa y llena de adrenalina.

“Parish” combina drama familiar, thriller criminal y persecuciones constantes en una trama oscura y atrapante. Con capítulos cortos y un ritmo muy dinámico, la serie logra mantener la tensión desde el comienzo y se vuelve perfecta para quienes buscan una maratón rápida pero adictiva.

Netflix: tráiler de Parish

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Netflix: elenco de Parish