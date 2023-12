Tras descartar a los BRICS, Javier Milei busca membresía en la OCDE

La posición de Argentina respecto al BRICS y la OCDE está clara, según lo expresado por Mondino en una entrevista con Reuters. A pesar de la invitación para unirse al grupo BRICS, el país no considera prioritario formar parte de esta asociación de naciones en desarrollo. "La invitación está sobre la mesa, pero no hay prisa por tomar una decisión. En este momento, no vemos suficientes beneficios en unirnos al BRICS", afirmó Mondino.