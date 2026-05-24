De limpiar mesas a ganar millones con una de las cadenas de comida rápida más populares del mundo

Este empresario emblemático cambió su destino con una marca reconocida en todo el planeta y construyó una fortuna enorme.

Su visión y su trabajo arduo son la causa de que siga vigente después de tantos años.

Pocos nombres dejaron una marca tan fuerte en la industria gastronómica estadounidense como el de Dave Thomas . A lo largo de su vida, pasó por dificultades económicas, mudanzas y empleos modestos antes de poder transformarse en uno de los empresarios más conocidos y millonarios del sector de las hamburguesas.

El creador de Wendy’s convirtió una pequeña idea en una empresa internacional con miles de locales. Su trayectoria también está vinculada a campañas publicitarias históricas, acuerdos millonarios y un modelo de negocio que cambió totalmente el mercado de comida rápida en el mundo entero.

Rex David Thomas nació el 2 de julio de 1932 en Atlantic City, Nueva Jersey. Fue adoptado cuando tenía apenas seis semanas y vivió una infancia llena de cambios de ciudad debido a los trabajos de su padre. A los 12 años consiguió empleo en el restaurante Regas, en Tennessee, y más adelante trabajó en Hobby House, en Indiana, donde empezó a ganar experiencia dentro del rubro gastronómico.

Cuando su padre decidió mudarse otra vez, Thomas decidió permanecer en Indiana para seguir trabajando , algo que cambiaría su futuro. Abandonó la secundaria y se dedicó al restaurante. Décadas más tarde obtuvo el equivalente al título secundario, en 1993, para transmitir la importancia de completar los estudios.

En 1950 ingresó al Ejército de Estados Unidos durante la Guerra de Corea. Gracias a sus conocimientos culinarios, fue destinado a Alemania como encargado de cocina para 2.000 soldados diarios. Ahí alcanzó el rango de sargento mayor antes de regresar a Indiana en 1953. Como él mismo había sido adoptado, años después impulsó programas de ayuda para chicos sin hogar y creó una fundación dedicada a promover adopciones.

La asociación con KFC

Durante la década de 1950 apareció una oportunidad que cambió su carrera, el coronel Harland Sanders comenzó a ofrecer franquicias de Kentucky Fried Chicken y Thomas convenció a los dueños de Hobby House de apostar por la marca.

La relación entre ambos terminó siendo fundamental para el crecimiento inicial de KFC, ya que Thomas colaboró en cambios comerciales que ayudaron a mejorar las ganancias y la identidad de la empresa, como la sugerencia de concentrarse en el pollo frito como producto principal. También impulsó la idea de que Sanders apareciera en las publicidades de televisión, algo que más tarde se convirtió en una de las imágenes más famosas de la gastronomía estadounidense.

A mediados de los años 60, Thomas recibió la misión de recuperar cuatro locales de KFC que funcionaban con pérdidas en Columbus, Ohio. El empresario reorganizó los restaurantes y logró revertir la situación económica. En 1968 vendió su participación por más de u$s1,5 millones, monto que hoy equivaldría a u$s15 millones.

kfc Pexels

El inicio de Wendy's y su expansión global

Con el dinero obtenido tras su experiencia en KFC, Dave Thomas decidió abrir su propia hamburguesería. El primer Wendy’s se inauguró el 15 de noviembre de 1969 en Columbus, Ohio. El nombre del negocio surgió por su hija Melinda Lou Thomas, conocida en la familia como "Wendy" porque de chica no podía pronunciar correctamente su propio nombre.

Desde el principio, la marca buscó diferenciarse con hamburguesas cuadradas, ingredientes frescos y una atención muy rápida. Apenas dos años después incorporó uno de los primeros sistemas modernos de autoservicio para vehículos. En 1972 comenzó el modelo de franquicias y para marzo de 1978 alcanzó los 1.000 locales.

La década de 1980 presentó dificultades por la fuerte competencia dentro del mercado, por lo que apareció la campaña publicitaria "¿Dónde está la carne?", lanzada en enero de 1984. El anuncio se volvió extremadamente popular y ayudó a reposicionar a la empresa.

Thomas había dejado las operaciones diarias en 1982, aunque regresó poco después para reforzar la imagen pública de la cadena. Desde 1989 hasta 2002 apareció en más de 800 comerciales de televisión, nunca antes visto en un fundador corporativo.

Durante los años 90, estudios internos indicaban que el 90% de los estadounidenses reconocía a Dave Thomas. Wendy’s terminó consolidada como la tercera cadena de hamburguesas más grande del planeta, detrás de McDonald’s y Burger King. Actualmente, la compañía opera más de 7.000 restaurantes en distintos países y mantiene su sede en Dublin, Ohio.

hamburguesa.png Crédito: Wendy's

El patrimonio de Dave Thomas al momento de su muerte

Dave Thomas murió en enero de 2002 a los 69 años. Para ese momento, su patrimonio neto alcanzaba los u$s250 millones. Aunque conservaba tan solo el 2,1% de participación directa dentro de Wendy’s, ese porcentaje estaba valuado en unos u$s100 millones. Además, un año antes de su fallecimiento había vendido acciones por alrededor de u$s135 millones.

Parte importante de su fortuna también quedó distribuida entre su esposa Lorraine y sus cinco hijos. Ajustada a valores actuales, la riqueza de Thomas equivaldría a cerca de u$s450 millones. Además del negocio gastronómico, el empresario estaba muy enfocado en lo solidario y en 1992 creó la Fundación Dave Thomas para la Adopción, enfocada en encontrar familias para chicos dentro del sistema de acogida en Estados Unidos y Canadá.