Tras el cierre del First Republic, EEUU insiste en la solidez del sistema bancario

Los reguladores estadounidenses intervinieron el lunes First Republic, el tercer banco estadounidense que quiebra en dos meses, tras lo que JPMorgan Chase & Co aceptó hacerse con 173.000 millones de dólares en préstamos, 30.000 millones en valores y 92.000 millones en depósitos del banco.

First Republic, con sede en San Francisco, se vio sometido a una intensa presión tras revelar la semana pasada que había sufrido más de 100.000 millones de dólares en salidas de capital en el primer trimestre y que estaba explorando opciones.

El Tesoro de EEUU no hizo comentarios inmediatos sobre por qué los reguladores aceptaron la oferta del gigante bancario JPMorgan y no las de PNC Financial Services Group y Citizens Financial Group Inc, que también presentaron ofertas finales el domingo, según fuentes familiarizadas con el asunto.

El Departamento de Protección Financiera e Innovación del estado de California (DFPI, por sus siglas en inglés) dijo que había tomado posesión de First Republic y que la FDIC actuaría como su administrador judicial. La FDIC estimó en un comunicado que el coste para el Fondo de Seguro de Depósitos sería de unos 13.000 millones de dólares.

En los últimos años, los reguladores estadounidenses han tardado en aprobar las grandes operaciones bancarias. El Gobierno de Biden también ha tomado medidas enérgicas contra las prácticas anticompetitivas.