El First Republic Bank quebró oficialmente y será rescatado por el JPMorgan

El Departamento de Protección e Innovación Financiera de California informó este lunes que cerró el First Republic Bank y nombró a la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) administrador judicial de la entidad. La FDIC comunicó que, para proteger a los depositantes, firmó un acuerdo de compra y asunción con JP Morgan Chase Bank , para asumir todos los depósitos y "la práctica totalidad de los activos de First Republic Bank".

JP Morgan presentó una oferta por todos los depósitos de First Republic. Como parte de la transacción, las 84 oficinas de First Republic Bank en ocho estados reabrirán hoy como sucursales de JP Morgan Chase, en horario comercial, informó la FDIC en un comunicado. "Todos los depositantes de First Republic Bank se convertirán en depositantes de JP Morgan Chase Bank, National Association, y tendrán pleno acceso a todos sus depósitos", añade el comunicado.

Los depósitos seguirán estando asegurados por la FDIC, y los clientes no necesitan cambiar su relación bancaria para mantener su cobertura de seguro de depósitos hasta los límites aplicables, precisa el comunicado. Los clientes de First Republic Bank deben seguir utilizando su sucursal actual hasta que reciban la notificación de JP Morgan Chase Bank de que ha completado los cambios en los sistemas para permitir que otras sucursales de JP Morgan procesen también sus cuentas, explica.

La FDIC y JP Morgan Chase Bank también están participando en una transacción de pérdidas compartidas sobre préstamos unifamiliares, residenciales y comerciales que adquirió del antiguo First Republic Bank, detalla el comunicado.

La FDIC, como administrador judicial, y JP Morgan, compartirán las pérdidas y las posibles recuperaciones de los préstamos cubiertos por el acuerdo de pérdidas compartidas. Se prevé que la transacción de pérdidas compartidas maximice la recuperación de los activos al mantenerlos en el sector privado. También se espera que la transacción minimice las perturbaciones para los clientes de préstamos. Además, JP Morgan Chase Bank asumirá todos los contratos financieros cualificados.

El acuerdo con JP Morgan se ha producido tras la subasta de emergencia impulsada por el Gobierno que ha tenido lugar este fin de semana, en la que las autoridades pidieron a bancos como JP Morgan, PNC Financial Services y Citizens Financial que presentaran ofertas. También se invitó a Bank of America y US Bancorp, pero ambos decidieron no participar.

Silicon Valley terminó con el First Republic

La quiebra del Silicon Valley Bank el 10 de marzo acabó finalmente con First Republic, después de asustar a sus clientes, que han ido retirando progresivamente sus depósitos.

La entidad regional se hundió la semana pasada en bolsa tras anunciar sus resultados del primer trimestre y comunicar salidas de depósitos por valor de más de 100.000 millones de dólares. El martes perdió un 50%, el miércoles, un 30%, el jueves logró rebotar un 8% y el viernes volvió a desplomarse un 43%. Con todo, las acciones de First Republic habían perdido más del 90% de su valor desde principios de marzo.

'WSJ' escribe que la venta forzosa de First Republic supone una caída sorprendente para un prestamista que durante mucho tiempo fue la envidia de las finanzas. Con casi 230.000 millones de dólares en activos a finales del primer trimestre, es el segundo mayor banco en quebrar en la historia de Estados Unidos, por detrás de Washington Mutual en 2008. Completan la lista de los cuatro primeros Silicon Valley Bank y Signature Bank, ambos quebrados en marzo.

Los analistas advierten de que el modo en que los reguladores resuelvan el caso de First Republic es importante para reforzar la confianza en el sistema bancario en general. Algunos insisten en que no esperan que la quiebra de First Republic desencadene una nueva ronda de agitación en el sector ya que, como comentaron con Silicon Valley Bank, consideran que son problemas que afectan a bancos con característica muy concretas.