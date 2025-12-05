Tras nuevo dato de inflación en EEUU, Wall Street ya descuenta otra baja de tasas por parte de la Fed

Sin embargo, las dudas surgen respecto a la siguiente reunión, pactada para enero. El banco central norteamericano debe hacer equilibrio entre bajar la inflación, que requiere subir la tasa, y aumentar el nivel empleo, que significa reducirla.

Los últimos datos de la economía norteamericana dieron indicios de una leve desaceleración en el consumo durante septiembre y una inflación que se mantiene cercana al 3% anual. Se trata de un número lejos a la meta del 2% de la Reserva Federal (Fed) , aunque no es suficiente para frenar las expectativas de un nuevo recorte la próxima semana, sí redujo las expectativas de nuevos recortes a futuro .

El gasto del consumidor estadounidense , que representa más de dos tercios de la actividad económica , aumentó un 0,3% en septiembre, tras un aumento revisado a la baja del 0,5% en agosto, lo que sugiere una pérdida de impulso en la economía al final del tercer trimestre.

El informe, que se retrasó debido a un cierre gubernamental récord de 43 días , también mostró que la inflación anual que mide Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) , el medidor de precios predilecto por la Fed, arrojó una suba mensual de 0,3%, similar al mes anterior y en línea por lo proyectado por el mercado.

A nivel interanual, se observó una inflación de 2,8%, una leve aceleración de 0,1 puntos respecto a agosto. Por su parte, la medición núcleo del PCE arrojó una variación de 2,8%, levemente menor a la estimada (2,9%), y similar a la del mes anterior.

Los amplios aranceles impuestos por el presidente de EEUU, Donald Trump , a los bienes importados elevaron los precios al consumidor, aunque el aumento fue gradual, y aún existe dudas entre los expertos respecto a cuán duradero será su impacto en la economía .

En este sentido, una encuesta de la Universidad de Michigan indicó que la opinión general de los hogares a principios de diciembre respecto a la inflación para los próximos 12 meses era "en general sombría, ya que los consumidores siguen citando la carga de los altos precios".

De todas maneras, el informe arrojó un promedio de 4,1%, un descenso respecto a los 4,5% del relevamiento previo.

Recorte descontado en diciembre, pero no en enero

De cara a la reunión de la Fed entre el 9 y el 10 de diciembre, el consenso es que habrá una nueva reducción de 15 puntos básicos en la tasa, hasta el rango de 3,5%-3,75%, con un 87% de probabilidades de que eso ocurra, de acuerdo a la herramienta FedWatch.

Sin embargo, hacia delante, la situación se revierte: el 65,8% espera que en la reunión de enero las tasas se mantengan en los mismos niveles.

La razón es que el banco central monetario debe hacer equilibrio entre bajar la inflación al 2% anual, lo cual normalmente implica subir las tasas; y mantener el nivel de desempleo por debajo del 4,5%, cuando actualmente está en 4,4%; algo que implica realizar el movimiento opuesto: bajar las tasas.