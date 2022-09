Día de la Industria: la UIA suspendió la celebración y pidió que no haya un "salto al vacío"

Funes de Rioja también habló de que la noticia los sorprendió: “Tenemos una edad mayor a la promedio y en casi 40 años de democracia, en la que vivimos épocas muy difíciles del país, que considerábamos superadas. Lo de anoche fue un salto al pasado, pero espero que no sea un salto al vacío”.

La UIA esperaba un acto histórico de celebración por el Día de la Industria. A diferencia del año pasado, donde no fue ningún funcionario de primera línea, este año tenían la confirmación del presidente Alberto Fernández, junto al ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y el presidente de YPF, Pablo González. La celebración en lo que llaman la “capital de Vaca Muerta” había sido pensada para poner al yacimiento en el centro, destacar que su crecimiento puede ser un “antes y después” para el país, y pedir leyes e incentivos especiales, tanto tributarios, fiscales y de acceso a divisas.

Sin embargo, los funcionarios cancelaron la presencia luego de lo ocurrido. Por el contrario, este viernes por la mañana Funes de Rioja habló por whatsapp con Julio Vitobello, secretario del presidente, quien lo convocó para un encuentro en Casa Rosada, junto a otros dirigentes empresarios, sindicales y hasta la Iglesia. Por eso, apenas concluyeron las palabras del gobernador Gutiérrez, último orador, la cúpula industrial no se quedó al almuerzo y partió en avión privado hacia la Ciudad de Buenos Aires.

En el escenario, Funes explicó por qué decidieron no suspender el acto: “Lo que pasó ayer espero no vuelva a pasar jamás. No nos merecemos que ocurra alto tan grave. No podemos dar espacio a la más mínima duda de que toda Argentina está unida en este sentimiento. Nuestro deber como dirigentes empresarios es poner esfuerzos en cuidar la democracia, la paz y la vida, y para eso estamos acá”.

El último orador del breve encuentro fue el gobernador Gutiérrez, quien también se refirió al ataque a la vicepresidente: “Los consensos y acuerdos son los que permiten pacificar y generar desarrollo. Ayer Dios cuidó la vida de la vicepresidenta y la salud del pueblo, y de la provincia”. Además, rechazó algunas repercusiones y pidió el esclarecimiento: “Escuché que decían que solo rechazamos porque fue violencia a una política, pero lo que queremos es vivir en armonía. También que cuando pasó ella siguió caminando, pero cuando estamos con tanta gente no tenemos una conciencia acabada de los hechos. Otros ya están pidiendo renuncias, pero eso es la consecuencia: ahora es tiempo de respetar el proceso judicial y que la política se una”.

Además, hizo referencia al sector energético, tema que debió haber dominado el encuentro: “El anuncio de ayer del acuerdo YPF-Petrona no es espejito de colores. Es muy importante para generar más desarrollo. Vaca Muerta va a darle escala y potencialidad a la industria”. Detrás del escenario, montado en una carpa en el parque industrial, se veía un gigante equipo de perforación de pozos para yacimientos de petróleo y gas.

Por otro lado, el gobernador anticipó que estará presente el martes en un encuentro que hará la UIA en la sede de la Ciudad de Buenos Aires. Allí buscarán reeditar el evento que quedó trunco este viernes. Estaba previsto que se hiciera un conversatorio llamado “Vaca Muerta y la transformación energética e industrial argentina”, donde iban a participar representantes de YPF, Pan American Energy y Tecpetrol.