Día de la Industria: UIA pedirá a Alberto Fernández incentivos al sector energético

El Presidente expondrá en el panel de cierre del evento, que se realizará en el Parque Industrial Neuquén, junto al titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja, y del gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez. Previamente, la primera actividad de la jornada será el panel “Vaca Muerta y la transformación energética e industrial argentina”, donde participarán representantes de YPF, Pan American Energy y Tecpetrol. Estarán presentes las empresas más importantes de la cadena de valor del petróleo y el gas, informaron desde la UIA.

La elección de realizar el Día de la Industria en Neuquén, a kilómetros de los yacimientos de Vaca Muerta, no fue casualidad. Con la transición energética como agenda central para el mediano y largo plazo en el mundo, y con la crisis energética urgente que causó la guerra en Ucrania, la UIA buscará resaltar el rol que podría tomar Argentina a nivel global en materia de provisión de energía.

Fueron justamente este año las importaciones de energía las que descalibraron la balanza comercial y llevaron a medidas de restricciones a las importaciones, una de las principales quejas que tienen hoy los industriales con el Gobierno. “Los dólares que se gastaron en GNL son los que faltan para producir”, contó una fuente.

Si bien en la UIA aseguran que hubo una buena gestión para que no faltara energía en invierno, eso se tradujo en fuertes pérdidas de reservas, y no descartan un escenario devaluatorio si no se dan ciertas condiciones, como comenzar a acumular reservas, ya sea vía desaceleración de la actividad, liquidación del agro, o nuevos créditos internacionales, analizaron desde la UIA.

En la actualidad, Vaca Muerta produce el 39% del petróleo total del país, y el 38% del gas natural. Pero estimaciones de la UIA aseguran que, de desarrollarse sus recursos en su totalidad, podría producir 300 millones de m3 diarios: Argentina para su autoabastecimiento necesita la mitad, por lo que el resto podría exportarse a Bolivia, Chile y Brasil, y a otros mercados a través del GNL.

El costo de la energía de Vaca Muerta es de alrededor de u$s 3,5, cuando la crisis energética global está lejos de terminar y los futuros cotizan en u$s80. Por lo que desde la UIA observan que el impacto de la energía barata impactará en menor gasto para el consumo residencial, y por ende mejores salarios reales y, además, menor gasto para las industrias. Esto es, mayor competitividad en el sector manufacturero. El impacto en la balanza comercial es por el ahorro de divisas, pero también la generación de dólares por exportaciones.

El escenario sobre la importancia de Vaca Muerta es compartido por los empresarios y el Gobierno. Sin embargo, desde la UIA quieren alertar sobre la necesidad de avanzar en nuevas medidas para que pueda desarrollarse más rápidamente el sector, dado que el mundo avanza hacia una transición energética que durará algunas décadas, en la que se requerirán grandes cantidades de gas, pero cada vez menos petróleo.

Por eso, los empresarios no pedirán solo que siga avanzando el gasoducto, que descuentan que estará para el invierno del 2023, sino en medidas que sean “políticas de Estado”. Los pedidos pasarán por el acceso libre a divisas, estabilidad en las retenciones, previsibilidad en los precios, líneas de créditos e incentivos fiscales. Además, desde la UIA pedirán que no se deje de lado el desarrollo de proveedores locales, dado que el sector de hidrocarburos es el que más tracciona. Solo en el último año hubo proyectos distintos entre los ex ministros, Martín Guzmán y Matías Kulfas, distintos proyectos de ley en el Congreso y finalmente un DNU que todavía no se aplica.