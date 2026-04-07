El PAMI designa a María Florencia Zicavo como nueva síndico general y refuerza el control interno + Seguir en









El nombramiento fue oficializado en el Boletín Oficial y apunta a fortalecer la supervisión de recursos en el organismo, atravesado por auditorías que detectaron irregularidades en prestaciones médicas.

El Gobierno refuerza los controles internos del PAMI con un nuevo nombramiento clave. X

El PAMI avanzó con un cambio en su estructura de control al designar a María Florencia Zicavo como nueva síndico general, en un contexto marcado por auditorías internas y denuncias por presuntas irregularidades.

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La medida se formalizó a través del Decreto 220/2026 publicado en el Boletín Oficial, y forma parte de una estrategia para reforzar los mecanismos de supervisión dentro del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.

¿Quién es Zicavo y qué rol tendrá? El nombramiento cuenta con el aval del presidente Javier Milei y del Ministerio de Salud, encabezado por Mario Lugones. Desde su nuevo rol, Zicavo tendrá la responsabilidad de supervisar los procesos internos y garantizar la correcta administración de los recursos.

aviso_340385 La sindicatura general es un área clave para el control y auditoría de la gestión en el organismo, que administra fondos públicos destinados a millones de jubilados y pensionados en todo el país.

Las auditorías detectaron irregularidades En paralelo, el organismo que conduce Esteban Leguízamo viene profundizando controles en distintas áreas. Auditorías recientes en especialidades como cardiología y gastroenterología detectaron volúmenes de prestaciones médicas imposibles de justificar, incompatibles con la capacidad operativa declarada.

Uno de los casos más relevantes se registró en gastroenterología, donde un prestador con dos quirófanos informó haber realizado 283 prácticas en 95 pacientes en apenas cinco horas, un nivel de actividad que, según los auditores, excede ampliamente cualquier parámetro razonable. Esteban-Leguízamo.jpg El Gobierno refuerza los controles internos del PAMI con un nuevo nombramiento clave. PAMI Las irregularidades se suman a denuncias por fraude, sobrefacturación y recetas apócrifas, que derivaron en sumarios administrativos, sanciones y presentaciones judiciales por maniobras de gran escala. En ese marco, el organismo también avanzó en cambios en el sistema de provisión de insumos. En junio de 2025, el PAMI eliminó el retiro por farmacia de pañales y dispuso su compra mediante licitación pública. Desde la entidad señalaron que la medida buscó terminar con “uno de los negocios más vergonzosos” y estimaron un ahorro anual cercano a los $5.000 millones, con reglas orientadas a la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos.