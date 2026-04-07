El Gobierno aclaró cómo se pagará el refuerzo escolar de hasta $85.000 en 2026 + Seguir en









La medida del Ministerio de Capital Humano establece que el extra se abonará una sola vez junto con la Ayuda Escolar Anual y regirá durante todo el ciclo lectivo.

El Gobierno oficializó cómo se pagará el refuerzo de la Ayuda Escolar 2026. Imagen: Econoblog

El Gobierno oficializó una aclaración sobre el pago del refuerzo extraordinario para la Ayuda Escolar 2026 y precisó cómo se liquidará el beneficio para los titulares de asignaciones familiares.

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La medida se formalizó a través de la Resolución 78/2026 del Ministerio de Capital Humano, publicada este martes en el Boletín Oficial, donde se establecieron los alcances del adicional dispuesto previamente por decreto.

Según el texto oficial, el refuerzo será complementario de la Asignación por Ayuda Escolar Anual y alcanzará al ciclo lectivo 2026. En ese marco, se recordó que el Gobierno había fijado un monto extraordinario equivalente a la diferencia entre el valor de la asignación y $85.000, con el objetivo de reforzar el ingreso de las familias.

aviso_340399 ¿Cuándo y cómo se paga el beneficio? La resolución aclara que el pago del adicional se realizará “una única vez” por beneficiario y en el mismo mes en el que se cobre la asignación escolar, que se liquida de forma masiva en marzo de cada año.

Además, se estableció que el refuerzo tendrá vigencia durante todo el ciclo lectivo 2026 (desde marzo hasta el próximo pago de la prestación), respetando las condiciones habituales del esquema de liquidación vigente.

ayuda escolar anses.jpg La medida alcanza a trabajadores formales, monotributistas y beneficiarios sociales. Pixabay ¿A quiénes alcanza la medida? La normativa se enmarca en el régimen de asignaciones familiares creado por la Ley 24.714, que alcanza a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, beneficiarios del sistema previsional, titulares de pensiones no contributivas y perceptores de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo. Con esta resolución, el Gobierno buscó precisar el alcance del refuerzo extraordinario definido por el decreto 115/2026 y dar mayor claridad sobre su implementación dentro del sistema de prestaciones sociales.