Un importante analista de Wall Street advirtió que no vale la pena reinvertir los dólares del colchón + Seguir en









Un reconocido economista explicó que la divisa estadounidense está "pisada" y que no hay estímulos para la inversión.

La dura advertencia de un nombre importante de Wall Street.

El dólar atravesó en las últimas semanas un período de desplome, en el cual perforó los $1.400, lo que acumula una caída de $85 este año. En ese marco, y con la Ley de Inocencia Fiscal, aprobada por el Congreso en diciembre pasado, el Gobierno apuesta a que los argentinos ahorren con esta divisa, saquen sus dólares del colchón y los inyecten a la economía.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Se calcula que hay u$s253.919 millones ahorrados fueras del sistema, mientras que Luis "Toto" Caputo espera que las personas adhieran al Régimen Simplificado de Ganancias e ingresen dichas divisas a los bancos. Fuera de ese convencimiento, Arturo Porzecanski, economista de Wall Street y consultor en American University, cree que sacar los dólares del colchón "no vale la pena".

Y es que para la mayoría de los argentinos “todavía no está suficientemente claro el panorama” en el largo plazo, “a menos que yo precisara comprarme mi primer auto, mi primera casa o algo así". Por el contrario, explicó: “El panorama de cuál va a ser mi empleo o cuál va a ser mi jubilación no está claro: ¿cuán redituable va a ser o cuán austera va a ser? Las cosas están cambiando, no han decantado todavía".

Arturo Porzecanski.jpg Arturo Porzecanski Gentileza elobservador.com.uy El problema del dólar "pisado" “¿Vale la pena vender tus dólares a menos de $1400? No, porque vos sabés que el verdadero valor, si no hubiera controles de cambio, sería $1.700 o más“, criticó el economista. En ese sentido, explicó que el equilibrio fiscal “artificial”, generado por el cepo aún vigente para empresas, que no pueden adquirir divisas en el mercado formal, es el factor que explica el fenómeno del dólar "pisado".

El especialista lo detalló: “Las empresas no pueden comprar dólares, las tasas de interés están relativamente altas, y el Gobierno se ha posicionado en el mercado de futuros para apoyar al peso, y ha emitido un montón de deuda indexada al dólar para también satisfacer la demanda de dólares, en fin, hay toda una serie de medidas que pueden perfectamente mantener el dólar a $1.400″.

“Hay cosas que son sabidas que desaniman la inversión, desaniman y castigan innecesariamente”, cuestionó Porzecanski. En caso de que no se resuelvan pronto, “viene un escenario de sacrificio de muchos años para que la próxima generación, más que nada, se beneficie de un buen manejo económico por dos o más décadas”, sentenció el analista.

Temas Dólar