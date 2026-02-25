Diferencia abismal entre el masculino y femenino: los futbolistas mejores pagados en 2026 + Seguir en









Si bien el chicas consiguieron achicar la brecha salarial, la diferencia con los hombres aún está muy marcada pese a los avances.

El deporte que mueve millones de dólares no pudo achicar la brecha salarial entre hombres y mujeres. Freepik

El mundo del deporte mueve cifras gigantescas que no paran de crecer, especialmente cuando se habla de los contratos de las grandes estrellas. Sin embargo, el fútbol profesional sigue mostrando una desigualdad económica enorme a la hora de repartir el dinero entre los principales referentes del ámbito masculino y femenino.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los últimos acuerdos firmados por las figuras más importantes del planeta, demuestran que las distancias salariales siguen siendo muy amplias. Repasar los números de los mejores pagos de la actualidad permite entender cómo funciona el mercado deportivo hoy en día, y por qué los sueldos generan tanto debate entre los hinchas y la prensa.

Trinity Rodman Harry How/Getty Images La hija de la leyenda de la NBA demostró ser una de las máximas figuras del femenino. Harry How/Getty Images Trinity Rodman, la futbolista mejor pagada del 2026 La delantera estadounidense Trinity Rodman acaba de hacer historia al renovar su vínculo con el equipo Washington Spirit. Este nuevo acuerdo por tres temporadas le asegura a la jugadora un sueldo superior a los dos millones de dólares por año, sumando premios y bonificaciones por sus logros deportivos.

Con estos números millonarios, Rodman superó ampliamente a otras grandes estrellas de este deporte, como la española Aitana Bonmatí, que gana un poco más de un millón en Europa. Su contrato marca un antes y un después para el fútbol de mujeres, poniendo una vara mucho más alta de cara al futuro.

Este salario inédito se explica por su gran nivel de juego y por haber ganado la medalla de oro en los últimos Juegos Olímpicos de París 2024. A pesar de algunas lesiones recientes, la atacante logró convertirse en la cara principal de la liga norteamericana y el seleccionado, del cual es la capitana.

cristiano El astro portugués lidera el ranking de los jugadores masculinos mejores pagos. Al Nassr La inmensa brecha salarial comparado con Cristiano Ronaldo Aunque el récord alcanzado por Rodman es un gran paso, los números son mínimos al lado de las fortunas que maneja Cristiano Ronaldo. El delantero portugués que juega en el Al Nassr de Arabia Saudita lidera cómodo la tabla mundial, con ingresos de 280 millones de dólares para esta temporada. De toda esa enorme cantidad de dinero, 230 millones son solamente de su sueldo base y los premios por objetivos que le paga el club asiático. Los 50 millones restantes le ingresan al atacante por sus contratos de publicidad con marcas importantes y por su tremendo impacto en las redes sociales. Si ponemos los números sobre la mesa, Cristiano Ronaldo recauda 140 veces más que la mujer mejor pagada del mundo. Esta diferencia abismal deja en claro que, aunque el fútbol femenino sigue creciendo a pasos agigantados, todavía está a años luz de los ingresos que generan las figuras masculinas.

Temas Fútbol