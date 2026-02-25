Disney+ confirmó la fecha de estreno de la octava y última temporada de "Outlander" + Seguir en









La nueva temporada acompaña a Claire y Jamie en una última y desgarradora travesía, llena de romance y drama, mientras su duradera historia de amor se acerca a su esperado final.

Llega el final de la épica historia de amor.

Disney+ anunció que la fecha de estreno de la octava y última temporada de Outlander, la épica historia de amor atravesada por viajes en el tiempo inspirada en los libros best-sellers de Diana Gabaldon.

La serie llega el 7 de marzo exclusivamente en Disney+ en Latinoamérica con sus primeros dos episodios, y luego, un nuevo episodio cada sábado. Las temporadas anteriores se encuentran disponibles en la plataforma.

De qué trata la nueva temporada de Outlander En la séptima temporada de Outlander, repleta de historia, dolor y drama, los Fraser se vieron arrastrados al caos de la Revolución de los Estados Unidos, culminando con la crucial decisión de Jamie de renunciar a su cargo en el Ejército Continental y regresar a Fraser’s Ridge con Claire. Mientras tanto, tras un emotivo reencuentro familiar, los MacKenzie debieron decidir dónde y cuándo establecerse, y un inquietante final dejó a los fans preguntándose cuál sería el verdadero destino de Faith, la hija mayor de Claire y Jamie.

Al comienzo de la octava y última temporada, Jamie y Claire descubren que la guerra los ha seguido hasta su hogar en Fraser’s Ridge, ahora un próspero asentamiento que ha crecido y florecido en su ausencia. Con nuevas llegadas y cambios realizados durante los años en los que estuvieron lejos, los Fraser se enfrentan a la pregunta de qué están dispuestos a sacrificar por el lugar que llaman hogar y, más importante aún, qué estarían dispuestos a sacrificar para permanecer juntos. Mientras los Fraser mantienen un frente unido contra los intrusos, los secretos familiares que finalmente salen a la luz amenazan con fracturarlos desde dentro. Aunque dejaron atrás la guerra por la independencia de Estados Unidos, su lucha por Fraser’s Ridge apenas comienza.

Outlander _ Temporada Final _ Disney+ La octava temporada de Outlander está protagonizada por Caitríona Balfe (Claire Fraser), Sam Heughan (Jamie Fraser), Sophie Skelton (Brianna MacKenzie), Richard Rankin (Roger MacKenzie), John Bell (el joven Ian Murray), David Berry (Lord John Grey), Charles Vandervaart (William Ransom) e Izzy Meikle-Small (Rachel Murray).

Matthew B. Roberts, Ronald D. Moore, Maril Davis, Toni Graphia, Luke Schelhaas, Andy Harries, Jim Kohlberg, Caitríona Balfe y Sam Heughan se desempeñan como productores ejecutivos.

