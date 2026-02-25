VMOS acelera su desarrollo en Río Negro: avanza la Terminal Punta Colorada, suma oficinas en Sierra Grande y proyecta exportaciones por u$s15.000 millones

El proyecto VMOS profundiza su avance con obras e instalaciones. Con más del 50% de ejecución, el sistema que conectará Vaca Muerta con la costa atlántica apunta a consolidar un nuevo polo exportador de shale.

El proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) sumó un nuevo hito con la visita de autoridades nacionales, neuquinas, rionegrinas y ejecutivos de las empresas socias a la Terminal Punta Colorada , donde avanza la construcción de la playa de tanques destinada a almacenar y exportar petróleo shale desde la costa atlántica de Río Negro.

La visita fue encabezada por el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín , junto al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa .

La recorrida también incluyó la inauguración de sus oficinas en Sierra Grande, en un contexto de fuerte avance de obra y definiciones sobre el rol exportador de la infraestructura.

Durante la caminata por la playa de tanques, Horacio Marín remarcó el carácter estratégico del proyecto para el país y para la industria hidrocarburífera. “Este es un paso decisivo para la nueva etapa exportadora que se abre en la Argentina. El VMOS posicionará al país como un proveedor confiable y competitivo de shale en el mercado internacional”, afirmó.

El ejecutivo también destacó el salto logístico que implicará la infraestructura: “Estamos construyendo una obra de escala mundial que permitirá conectar el potencial de Vaca Muerta con los mercados globales y darle previsibilidad al crecimiento de la producción”.

Avance físico y complejidad técnica

La obra presenta un avance total del 54%, con trabajos simultáneos en todos los frentes: el oleoducto troncal, la estación cabecera Allen, las estaciones de bombeo en Chelforó y Santa Rosa y la terminal marítima.

VMOS Vaca Muerta Oil Sur playa de tanques VMOS - YPF

En la playa de tanques ya se encuentran en montaje dos de las seis unidades previstas, estructuras de dimensiones inéditas en la Argentina:

82 metros de diámetro

35 metros de altura

120.000 m³ de capacidad por tanque (equivalente a unas 50 piletas olímpicas)

Cada tanque demanda aproximadamente:

1.500 toneladas de acero

198 placas de pared y 281 de piso

Más de un millón de pulgadas de soldadura

Alrededor de 30.000 bulones para el techo geodésico

Estas estructuras forman el corazón operativo de la terminal y permitirán almacenar el crudo antes de su despacho a buques de gran porte.

Capacidad y cronograma

El sistema completo tendrá una extensión de 437 kilómetros entre Vaca Muerta y la costa rionegrina. Según el cronograma, la puesta en marcha está prevista para fines de 2026, con una capacidad inicial de transporte de 180.000 barriles diarios, que escalará hasta más de 550.000 barriles por día hacia 2027.

La terminal estará diseñada para operar buques VLCC, lo que marcará la llegada por primera vez de este tipo de embarcaciones al país y ampliará significativamente la capacidad exportadora.

Horacio Marín YPF Alberto Wereltineck Rolando Figueroa VMOS - YPF

Impacto económico y laboral

Las autoridades provinciales destacaron el efecto multiplicador del proyecto en la economía regional. Actualmente, las obras emplean a 2.500 trabajadores de manera directa y a 7.500 de forma indirecta.

Además, se informó que 500 trabajadores participaron en procesos de formación que les permitieron pasar de aprendices o medio oficiales a oficiales y especialistas.

Alberto Weretilneck subrayó el marco institucional que permitió la concreción de la iniciativa: “Esto no es casualidad. Es fruto de decisiones firmes, de estabilidad fiscal y de reglas claras. Defendimos el derecho de la provincia a exportar desde su golfo y generamos las condiciones para que YPF y sus socios inviertan con previsibilidad”.

Oficinas en Sierra Grande y anclaje territorial

Tras la recorrida, las autoridades participaron de la inauguración de las nuevas oficinas del consorcio en Sierra Grande, un espacio de más de 140 m² que funcionará como base operativa local.

El CEO de VMOS, Gustavo Chaab, remarcó el sentido simbólico del hito: “La apertura de estas oficinas fortalece el compromiso con el desarrollo de Sierra Grande y de la provincia. Hoy inauguramos nuestra casa chica al mismo tiempo que avanzamos con la construcción de la casa grande en Punta Colorada”.

Del acto también participó la intendenta de Sierra Grande, Roxana Fernández, el vicepresidente de Asuntos Públicos de YPF y presidente del Instituto Vaca Muerta, Lisandro Deleonardis, el vicepresidente de Infraestructura de YPF, Gustavo Gallino, y otras autoridades de las empresas socias, entre ellas Pluspetrol.

Un proyecto con escala país

VMOS Vaca Muerta Oil Sur Playa de tanques Rio Negro VMOS - YPF

El VMOS es impulsado por las principales compañías productoras del país y se proyecta como una de las iniciativas de infraestructura energética más relevantes de la década. El Gobierno ya oficializó su ingreso al RIGI como como Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo, enmarcado en el Sector “Petróleo y Gas” y el plan de inversión.

Según estimaciones del consorcio, permitirá generar exportaciones por más de u$s15.000 millones, consolidando a la Patagonia norte como un nuevo nodo energético y logístico.

Con su desarrollo, la Argentina busca transformar el crecimiento productivo de Vaca Muerta en capacidad real de exportación, un paso clave para incrementar el ingreso de divisas y posicionar al país en el mercado global de crudo no convencional.