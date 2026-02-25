El BCRA compró otros u$s85 millones y las reservas rozaron los u$s47.000 millones

El Banco Central (BCRA) mantuvo firme su racha compradora este miércoles 25 de febrero y las reservas brutas internacionales cerraron al filo de los u$s47.000 millones. Se trató de la 36° jornada consecutiva con saldo positivo en el Mercado Libre de Cambios (MLC).
La autoridad monetaria sumó 36 jornadas consecutivas con saldo positivo en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Las reservas tocaron un nuevo récord desde 2019.
La autoridad monetaria adquirió otros u$s85 millones durante la jornada. De este modo, en 2026 ya acumuló un resultado favorable de u$s2.640 millones.
Las reservas escalaron u$s243 millones, hasta los u$s46.905 millones, nuevo récord desde 2019.
El dólar volvió a subir, a la par de una baja en las tasas
En este marco, el tipo de cambio mayorista subió por segunda rueda consecutiva para cerrar en los $1.399 para la venta. Vale recordar que la cotización había retrocedido fuerte en 11 de las últimas 14 ruedas.
Operadores de la city advirtieron que se operaron $491 millones en el mercado de divisas mientras que las tasas a un día bajaron fuerte por segundo día consecutivo tras el anuncio del lunes del MECON que dispuso que en licitación de este miércoles no se subasten instrumentos a tasa fija. En ese marco, la caución operó en 20% TNA. "Se pone en precios que post licitación liberan algo de pesos", advierten.
El descenso, la mayor parte del verano, respondió a un conjunto de factores: una liquidación sostenida del agro, el ingreso de divisas por emisiones de deuda corporativa y provincial, y tasas de interés en pesos todavía positivas que impulsaron estrategias de carry trade.
Este martes, operadores señalaron que la ausencia de instrumentos a tasa fija en la última licitación llevó al mercado a anticipar una eventual liberación de pesos, lo que moderó las tasas a un día hasta la zona del 26%, unos diez puntos por debajo del cierre previo.
