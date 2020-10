Ventas en súper cayeron 5,7% en agosto (la mayor baja en lo que va del año)

“Cerramos agosto como uno de los peores meses de los últimos años. En las cadenas regionales la caída fue aún más alta, perdimos 7%. Necesitamos una reactivación del consumo”, señaló a Ámbito Víctor Palpacelli, presidente de la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios. Al mismo tiempo adelantó: “en septiembre nuestras ventas cayeron el 8%, hay una marcada retracción. El panorama es crítico”.

Los rubros almacén, carnes y lácteos, limpieza y perfumería, de suma importancia en la canasta básica, son los que motivaron la caída. Por el contrario, electrónicos, artículos para el hogar, calzado, indumentaria y textiles fueron los grupos de artículos con los aumentos más significativos respecto al mismo mes del año anterior.

Otro fenómeno que revela la encuesta de supermercados y autoservicios mayoristas del INDEC, es el cambio en la modalidad de las compras. Las ventas por canales online aumentaron en los súper un 308% de forma interanual y pasaron a representar más del 5% del total en una tendencia que se viene sosteniendo desde el comienzo de la pandemia.

Abastecimiento

A la caída en las ventas, los empresarios del sector suman como problemática la relación con los proveedores. “Todavía no hay desabastecimiento, pero si tenemos complicaciones. Muchas veces nos quieren entregar con aumentos por encima de lo que autoriza la Secretaría de Comercio y si no aceptás la lista nueva no te envían el pedido o lo hacen en cuotas”, señaló Palpacelli.

Un directivo de una cadena del interior del país detalló a este medio: “Los precios de los proveedores no están atados al blue, no aumentan en relación al dólar paralelo. Lo que sucede es que empiezan a escasear algunos productos, o algunos empaques puntuales”. Al mismo tiempo subrayó que “ya hay quita de descuentos y promociones que genera cierta tensión dentro de la cadena”.

Desde la industria alimenticia remarcan que no hay faltantes generalizados y que las dificultades que se advierten tienen que ver con una necesidad de algunos comerciantes de sobre stockearse. También reclaman el fin del programa Precios Máximos, argumentando que el avance de los costos está por encima de los aumentos otorgados por el gobierno.

La semana pasada, la Secretaría de Comercio realizó una serie de fiscalizaciones en las que se labraron 6.300 actas y se clausuraron preventivamente unos 530 comercios por incumplimientos en precios y abastecimiento en todo el país. Por último, el Ministerio de Desarrollo Productivo informó que se impusieron multas por $47 millones.