Viajes a Estados Unidos: la multa que te puede hacer perder 12.000 dólares en un segundo + Seguir en









Antes de volar, es fundamental conocer las normas de los aeropuertos que pueden generar sanciones muy altas si no se respetan.

Estos errores en aeropuertos pueden hacerte perder miles de dólares en multas. Freepik

Organizar un viaje implica mucho más que elegir destino y preparar valijas. En el último tiempo, los aeropuertos reforzaron sus protocolos y aumentaron las exigencias para los pasajeros. Ahora, ciertas conductas que antes pasaban desapercibidas pueden derivar en sanciones económicas de miles de dólares.

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En Estados Unidos, las autoridades encargadas de la seguridad aeroportuaria endurecieron las reglas en los controles para evitar cualquier acción que complique el trabajo del personal. La medida ya está en vigencia y sus montos son muy elevados.

Ahorrá dólares La sanción por no cumplir con la norma puede variar desde los 2.570 dólares hasta los 12.900 dólares. Imagen: Freepik Penalización de miles de dólares: por qué podrían multarte El foco de esta normativa está en lo que se conoce como "interferencia no física". Se trata de situaciones en las que un pasajero no llega al contacto directo con el personal, pero igual entorpece el procedimiento de revisión.

Un ejemplo de este tipo de conductas está en no adoptar la posición indicada durante el escaneo corporal o negarse a mostrar objetos personales cuando lo solicitan. También se consideran faltas grabar videos o sacar fotos en el área de control, algo que muchos hacen sin conocer las consecuencias.

Otra acción es bloquear el paso en las filas o discutir con los agentes durante la inspección. Aunque parezcan situaciones menores, eso afecta el funcionamiento general del sistema de seguridad. El objetivo de estas sanciones es evitar demoras y garantizar que los controles se realicen sin interrupciones.

Dólares Las interferencias en los controles del aeropuerto pueden implicar sanciones muy caras. Pexels Los valores de las diferentes multas por interferencias con el control de TSA Las penalidades económicas varían según la gravedad de la conducta: Interferencia no física: entre 2.570 y 12.900 dólares.

y dólares. Agresión al personal sin lesiones: hasta 12.900 dólares.

dólares. Agresión con lesiones: desde 12.900 hasta 17.062 dólares. Cada situación se evalúa de manera individual, donde los agentes consideran el contexto, la actitud del pasajero y el impacto generado en el operativo de seguridad. Estos montos corresponden a los valores actualizados dentro del marco legal vigente y, en algunos casos, el incidente puede derivar en problemas legales. Aeropuerto dólar plata preocupado hombre viaje La nueva medida en aeropuertos tendrá tolerancia cero. Pexels Prestá atención: cómo evitar una multa de 12.000 dólares en el aeropuerto Para evitar este tipo de sanciones, solo hay que cumplir con las indicaciones del personal en todo momento y mantener una actitud colaborativa durante el proceso. Algo muy útil es prepararse antes de llegar al control. Esto implica tener a mano los dispositivos electrónicos y los documentos. También es importante respetar las normas sobre líquidos y objetos permitidos en el equipaje de mano. Durante la inspección, lo mejor es seguir cada instrucción sin discutir. A pesar de que muchos lo hacen por costumbre, no hay que tomar imágenes dentro del área de control, ya que esta acción está totalmente prohibida y solo va a generarte problemas. Además, es fundamental mantener la calma, ya que las demoras o revisiones en los operativos pueden ser molestas, pero reaccionar de forma impulsiva solo agrava la situación.

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