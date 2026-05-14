Las acciones y los bonos argentinos avanzan ante un mejor contexto internacional

Buena jornada en los mercados internacionales.

Las acciones y los bonos argentinos avanzan este jueves ante un mejor contexto internacional en el marco de la estabilidad del precio del petróleo y con el foco puesto en la reunión Trump-Xi en China. Así, Wall Street también subía y los bonos de Estados Unidos avanzaban ante la designación de Kevin Warsh como nuevo presidente de la Reserva Federal.

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Las bolsas asiáticas registraron un comportamiento irregular durante la noche, aunque el índice KOSPI de Seúl subió un 1,8%, alcanzando un nuevo máximo histórico. Las bolsas europeas registraron una ligera tendencia alcista al mediodía en el continente.

En las noticias locales, el canciller Pablo Quirno ratificó la relación estratégica con Estados Unidos e Israel y adelantó convenios con Alemania, Italia y Emiratos Árabes Unidos en materia energética. Invitado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), Quirno sostuvo que Argentina “no requiere una diplomacia contemplativa, sino una política capaz de abrir mercados, incentivar inversiones y posicionar al país donde se definen las cadenas de valor del futuro”.

En esta línea, resaltó que la red de acuerdos comerciales de Argentina pasó de cubrir cerca del 10% del PBI global a un 30%, con el objetivo de alcanzar el 50% mediante negociaciones con India, Vietnam, Japón, Canadá y mercados de Medio Oriente. “La Argentina quiere multiplicar socios, no reemplazarlos. Queremos que nuestra canasta de mercado se amplíe porque no tenemos miedo a competir”, afirmó.

Cómo fue a última licitación del Tesoro La Secretaría de Finanzas informó que en la licitación del miércoles adjudicó el monto máximo de u$s300 millones de los bonos hard-dollar AO27 y AO28. El primero se licitó a la tasa mínima de 5% TNA, mientras que el segundo tuvo una tasa de corte de 8,24% TNA. Este se realizará una segunda ronda donde licitarán u$s200 millones adicionales a los mismos precios de corte de la licitación.

En cuanto a la deuda en pesos, la Secretaría de Finanzas informó que adjudicó $10,71 billones, habiendo recibido ofertas por un total de $14,4 billones. Esto significa un rollover de 110% sobre los vencimientos del día. En detalle, se colocaron $4,48 billones de la LECAP S30S6, $245.000 millones del BONCER TZXY7, $718.000 millones del TZXS7 y $578.000 millones del bono dolar linked D30S6. Además, se adjudicaron $2,24 billones del nuevo bono a tasa dual CER/TAMAR TXMJ8 y $2,45 billones en la reapertura del TXMJ9.