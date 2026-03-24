Atención: tus ahorros en dólares podrían no ser validos en tu viaje a Estados Unidos

Las instituciones de regulación monetaria estadounidenses están realizando cambios que podrían afectar el uso de los billetes.

Cuidado con los ahorros y sobre todo con la conservación de los billetes.

En un contexto donde el dólar sigue siendo una de las principales opciones de ahorro , muchos argentinos guardan billetes durante años sin saber que su estado puede afectar directamente su valor. En paralelo, desde Estados Unidos avanzan con un proceso de renovación de los billetes que circulan en la economía.

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Tanto la Oficina de Grabado e Impresión como el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos trabajan de forma constante en el rediseño del papel moneda, incorporando nuevas medidas de seguridad. Este proceso hace que, con el tiempo, ci ertos ejemplares más antiguos o deteriorados comiencen a perder aceptación en el mercado.

Por este motivo, algunos billetes que hoy muchas personas tienen ahorrados podrían dejar de ser válidos o ser rechazados en bancos, casas de cambio e incluso comercios, especialmente fuera de Estados Unidos, donde los controles suelen ser más estrictos.

El principal factor que determina si un billete es aceptado o no tiene que ver con su estado . Aunque en Estados Unidos pueden ser más flexibles, en otros países los estándares son mucho más exigentes, lo que implica que cualquier daño puede ser motivo de rechazo .

Los ejemplares más viejos puede perder valor o prácticamente dejar de ser aceptados en muchos lugares.

Entre los problemas más comunes aparecen la mutilación, como faltantes o roturas , así como la suciedad, manchas de humedad o moho . También influyen las marcas hechas con lapicera o sellos , que pueden invalidar el billete para operaciones formales.

Otro punto clave es la antigüedad. Los llamados “cara chica”, emitidos antes de 1996, si bien siguen siendo de curso legal, suelen ser rechazados o aceptados a menor valor debido a que cuentan con menos medidas de seguridad.

Billetes dañados: cuáles son los motivos

Uno de los principales motivos de rechazo son los daños estructurales. Billetes con partes faltantes, bordes deteriorados o agujeros grandes suelen no ser aceptados, incluso si conservan más del 50% de su superficie.

También generan problemas las reparaciones caseras, especialmente el uso de cinta adhesiva. Este tipo de arreglos interfiere con los sistemas de detección y puede ocultar manipulaciones indebidas, por lo que muchas entidades directamente los descartan.

A esto se suman las manchas y alteraciones químicas. El moho, la humedad o la decoloración por lavado afectan la textura del papel y las fibras de seguridad. En casos más extremos, como billetes manchados con tinta de seguridad tras un robo, su uso se vuelve completamente imposible.

Dólares viejos Las banditas elásticas son uno de los principales enemigos a la hora de conservar billetes. Pueden pegarse con el tiempo y dañarlos al retirarlas. Imagen: Freepik

La mejor forma de guardar tus ahorros en dólares

Para evitar que los billetes se deterioren, es fundamental guardarlos en un lugar seco, lejos de la humedad y de cambios bruscos de temperatura. Las cajas fuertes o espacios ventilados suelen ser las mejores opciones.

También se recomienda evitar doblarlos en exceso o manipularlos constantemente, ya que esto puede generar desgaste en el papel. Usar sobres o fundas protectoras ayuda a conservar su estado original por más tiempo.

Por último, es clave no recurrir a soluciones caseras si un billete se daña. Ante cualquier problema, lo más conveniente es consultar en una entidad bancaria, ya que un mal arreglo puede hacer que el billete pierda completamente su valor.