Avanza la privatización de AySA: Luis Caputo adelantó que publicarán los pliegos para la venta del 90% de las acciones

El ministro de Economía dio detalles del proceso de privatización. Semanas atrás, el Gobierno aprobó el modelo de contrato que regirá la concesión del servicio de agua potable y desagües cloacales en el área metropolitana.

Archivo. El Gobierno dio un paso más para la privatización de AySA.

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el Gobierno avanzará con los pliegos de la licitación de AySA para avanzar con la venta del 90% de las acciones de la empresa que hoy están en manos del Estado Nacional. La decisión será oficializada el próximo viernes en el Boletín Oficial.

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"La incorporación de un operador estratégico con capacidad técnica, financiera y operativa permitirá impulsar nuevas y mejores inversiones, expandir la red y mejorar la calidad del servicio para millones de argentinos", detalló el titular de la cartera de Economía en un mensaje en su cuenta oficial de X.

La intención del oficialismo es licitar el 90% del paquete accionario a un operador estratégico y preservar el 10% en manos de los trabajadores. Luego, se buscará avanzar en una segunda etapa, con una eventual apertura parcial de capital en el mercado.

En este escenario, Caputo afirmó: "Seguimos avanzando en un modelo donde el Estado deja de utilizar empresas públicas como cajas políticas para concentrarse en garantizar reglas claras, promover la competencia y generar condiciones para la inversión y el crecimiento".

IMPORTANTE! Mañana se publicarán en el Boletín Oficial los pliegos de la licitación de AySA para avanzar con la venta del 90% de las acciones de la empresa que hoy están en manos del Estado Nacional. La incorporación de un operador estratégico con capacidad técnica,…

"Más inversión privada y mejores servicios para los argentinos", sentenció el ministro.

El proceso de privatización de AySA

Actualmente, la empresa estatal es la encargada de prestar el servicio de agua potable y desagües cloacales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense.

El proceso de privatización comenzó en julio del 2025, cuando publicó el Decreto 493/2025 donde el Gobierno modificó el marco normativo de la compañía.

aviso_328660 El decreto que modificó el marco normativo de AySA. Boletín Oficial

En detalle, Con la modificación del artículo 2° del Decreto 304/2006, el Ejecutivo dejó sin efecto el carácter intransferible de las acciones del Estado en la sociedad. Desde entonces, el 90% del capital social de AySA queda en manos del Ministerio de Economía, que podrá enajenar su participación total o parcialmente, y el 10% restante pertenece a los empleados adheridos al Programa de Propiedad Participada.

En las últimas semanas, el Gobierno dio otro paso camino al objetivo final y aprobó el modelo de contrato que regirá la concesión del servicio. La decisión se oficializó a través de la Resolución 543/2026 del Ministerio de Economía.

Según lo establecido en el documento modelo, el proceso prevé la transferencia de al menos el 51% de las acciones a un operador estratégico mediante licitación pública nacional e internacional, mientras que el resto podrá colocarse en bolsas y mercados del país.

Con el contrato aprobado, el próximo paso es profundizar el proceso licitatorio para buscar al operador estratégico. El mercado mirará dos variables: el esquema tarifario futuro y las obligaciones de inversión que impondrá la concesión.