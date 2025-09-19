SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

19 de septiembre 2025 - 07:00

¡Viernes de ahorro y amigos! Aprovechá descuentos imperdibles en este supermercado para tu próxima juntada

Aprovechá ofertas especiales en cervezas, fiambres, quesos, lácteos, snacks y gaseosas, y organizá tus reuniones de este fin de semana sin gastar de más.

Los descuentos incluyen alimentos para hacer picadas y bebidas, ideales para planificar las juntadas con amigos y cuidar el bolsillo.

Los viernes suelen ser el momento ideal para organizar reuniones con amigos, compartir una buena comida y disfrutar de la compañía después de una semana intensa. Preparar picadas, comprar cervezas o elegir ingredientes frescos para acompañar los encuentros es costoso, pero algunos supermercados lanzan promociones exclusivas que hacen que estas juntadas sean más accesibles.

Y el mejor ejemplo es DIA, una cadena que logró posicionarse como una opción más que atractiva para quienes buscan ahorrar. Sus descuentos semanales permiten planificar la compra de alimentos, bebidas y productos básicos sin gastar de más. Desde seleccionar quesos y embutidos hasta probar snacks especiales, estas ofertas permiten armar mesas variadas, pensadas para compartir y disfrutar.

Informate más
amigos

Descuentos exclusivos en DIA

Las ofertas “Especial Cerveza y Picada” permiten ahorrar en bebidas y alimentos para reuniones con amigos, mientras que los descuentos por el aniversario de DIA aplican a productos seleccionados del supermercado, sumando beneficios para planificar la próxima juntada sin gastar de más. Entre las promociones más destacadas se encuentran:

  • Obtené hasta 50% de ahorro en fiambres, quesos, snacks, salchichas y congelados de marcas participantes como Tonadita, Doritos, PEP, Krachitos, Lays, La Serenísima, Cagnoli, Paty, Vienissima y Paladini.
  • Accedé hasta un 50% de descuento en cervezas Quilmes, Schneider, Imperial, Brahma, Stella Artois, Quilmes, Heineken, Corona, Grolsch, Patagonia, Budweiser, Andes y Miller.
  • Aprovechá hasta 70% de ahorro en la segunda unidad de gaseosas Coca Cola, Cunnington, Sprite, Schweppes y Fanta.
  • 3x2 en leches y yogures de firmas seleccionadas como La Serenísima, Milkaut, Tregar, Cindor y Casanto.

