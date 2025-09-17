¡Último día de ofertas! Aprovechá promociones exclusivas en este supermercado solo por hoy, 17 de septiembre de 2025







La última oportunidad para acceder a promociones tiendas físicas y online, incluyendo rebajas en electrodomésticos, lácteos, vinos y artículos para el hogar.

Accedpe hasta 70% de descuento y 12 cuotas sin interés en alimentos para mascotas, limpieza y productos de cuidado personal.

En un contexto de precios en constante movimiento, los descuentos y promociones se convirtieron en un alivio clave para el bolsillo de muchas familias argentinas. Cada vez más consumidores planifican sus compras semanales de acuerdo las ofertas vigentes, aprovechando los días especiales que lanzan las grandes cadenas de supermercados.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Entre ellas, Carrefour viene consolidando una estrategia que busca atraer a nuevos clientes que priorizan el ahorro sin resignar variedad ni calidad. En sus sucursales físicas y en su plataforma online, la compañía francesa ofrece grandes rebajas en alimentos, artículos de limpieza, productos para el hogar y hasta en electrodomésticos, con beneficios que se potencian al pagar con billeteras virtuales o tarjetas bancarias adheridas.

supermercado inflacion precios consumo ventas alimentos Depositphotos

Finaliza "Ahorro gigante" en Carrefour: últimas ofertas Hoy es el último día para aprovechar las promociones del ciclo "Ahorro gigante" en Carrefour, tanto en su tienda online como en sucursales físicas. Durante toda la semana, la cadena ofreció descuentos en alimentos, productos de limpieza, artículos para el hogar y electrónica, con el objetivo de facilitar las compras y ayudar a los consumidores cuidar su bolsillo.

Entre las ofertas más destacadas se encuentran:

¡Llegó el 3x2 a Carrefour! Podés aprovecharlo en productos seleccionados de golosinas , lácteos, bebidas, alimentos y vinos de marcas como Cosecha Tardía, Novecento, Glaciar, Nestlé, BC, Vizzio, La Serenísima, Ser, Cofler, Bon o Bon, Rapiditas y Nugaton.

a Carrefour! Podés aprovecharlo en productos seleccionados de , lácteos, bebidas, alimentos y de marcas como Cosecha Tardía, Novecento, Glaciar, Nestlé, BC, Vizzio, La Serenísima, Ser, Cofler, Bon o Bon, Rapiditas y Nugaton. Si llevás dos productos iguales de vajilla , podés aprovechar hasta un 70% en la segunda unidad. La promoción incluye vasos, copas, jarras y botellas de vidrio.

, podés aprovechar hasta un 70% en la segunda unidad. La promoción incluye de vidrio. Llevando dos productos iguales, obtené 50% en la segunda unidad en alimentos, lácteos y productos frescos de marcas como La Serenísima, Milkaut, Gallo y La Salteña.

en alimentos, y productos frescos de marcas como La Serenísima, Milkaut, Gallo y La Salteña. Accedé a 12 cuotas sin interés o un 30% de ahorro en un solo pago en aires acondicionados, Smart TVs, heladeras y lavarroppas de compañías como Noblex, Philips, LG y Philco.

o un en un solo pago en aires acondicionados, Smart TVs, heladeras y lavarroppas de compañías como Noblex, Philips, LG y Philco. Llevando dos productos iguales, aprovechá hasta un 70% de descuento en la segunda unidad en seleccionados de pan, snacks, cervezas y artículos de higiene personal. Entre las firmas participantes se encuentran Bimbo, Pehuamar, Knorr, Grolsch, Colgate, Dove , Sedal y Heineken.

en la segunda unidad en seleccionados de pan, snacks, y artículos de higiene personal. Entre las firmas participantes se encuentran Bimbo, Pehuamar, Knorr, Grolsch, Colgate, , y Heineken. 25% de descuento en alimento seco para mascotas de marcas seleccionadas como Pedigree, Whiskas y One. La oferta solo es válida hasta un máximo de 12 unidades por consumidor.

Temas oferta

Supermercados