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26 de octubre 2026 - 13:40

Ya está disponible el plan de pagos de ARBA para cancelar deudas: cómo acceder al 40% de descuento

ARBA habilitó un plan de pagos para regularizar deudas impositivas con descuentos. Qué impuestos incluye, cuáles son los vencimientos y cómo acceder al beneficio.

ARBA habilitó un régimen especial para regularizar deudas tributarias bonaerenses con descuentos escalonados hasta fin de año.

ARBA habilitó un régimen especial para regularizar deudas tributarias bonaerenses con descuentos escalonados hasta fin de año.

El programa estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, aunque los mayores descuentos se concentran en las primeras semanas. Además, ponerse al día con el fisco bonaerense será clave para acceder a las bonificaciones impositivas previstas para 2027.

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Cuáles son las deudas e impuestos alcanzados

El plan especial de ARBA incluye deudas de Ingresos Brutos, Impuesto de Sellos, Inmobiliario Básico y Complementario, Automotor y Embarcaciones Deportivas. De esta manera, contempla tanto obligaciones vinculadas con actividades económicas como tributos sobre propiedades y vehículos.

El régimen permite regularizar obligaciones vencidas o devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025. También incluye deudas que se encuentren en instancia prejudicial, judicial o en proceso de fiscalización, por lo que puede resultar una alternativa para contribuyentes que ya tienen gestiones de cobro en curso.

Además, se podrán incorporar determinadas obligaciones correspondientes a 2026, con una excepción: las deudas de ese año vinculadas al Impuesto de Sellos quedan excluidas. Quienes tengan planes de pago caducos o necesiten una financiación más extensa deberán consultar las condiciones particulares aplicables a su situación en el sitio oficial de ARBA.

ARBA: cuáles son los descuentos disponibles para cancelar deuda y sus vencimientos

Las bonificaciones varían según la fecha en la que se formalice la adhesión y la modalidad de pago elegida. La primera etapa, que comenzó el 26 de octubre, ofrece el beneficio más alto: un descuento del 40% para quienes cancelen la deuda al contado antes del 14 de noviembre.

Quienes necesiten financiar el monto podrán optar por tres o seis cuotas, aunque en esos casos la bonificación será menor. A medida que avance el calendario, los descuentos se reducirán, por lo que conviene revisar las condiciones vigentes antes de adherirse.

El cronograma de beneficios es el siguiente:

  • 26 de octubre al 13 de noviembre: de contado el 40%
  • 14 de noviembre al 27 de noviembre: de contado el 35%
  • 28 de noviembre al 11 de diciembre: de contado 30%
  • 12 al 31 de diciembre: de contado 30%

Las bonificaciones no pueden superar el monto del capital adeudado. El régimen especial finalizará el 31 de diciembre de 2026; quienes necesiten más cuotas podrán consultar los planes habituales de ARBA, que ofrecen otras alternativas de financiación.

Cómo acceder al plan de pagos de ARBA, paso a paso

La adhesión se realiza de manera digital, sin necesidad de acudir a una oficina. Para iniciar el trámite, los contribuyentes deben ingresar al portal oficial de Planes de Pago por Impuesto de ARBA, donde podrán consultar las opciones habilitadas según el tributo y la situación de la deuda.

Una vez dentro de la plataforma, deberán identificar el impuesto que desean regularizar y revisar las obligaciones pendientes. Después, tendrán que seleccionar la modalidad disponible, pago al contado, tres cuotas o seis cuotas, según corresponda y verificar el monto final antes de confirmar la operación.

Para completar el procedimiento, se recomienda revisar los períodos incluidos, las bonificaciones aplicadas y los vencimientos correspondientes. También es importante guardar la constancia de adhesión y los comprobantes de pago. Para acceder al descuento máximo del 40%, el trámite debe formalizarse hasta el 13 de noviembre y elegirse la cancelación al contado.

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