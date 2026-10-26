Boom de deuda corporativa en la Argentina: las empresas emitieron más de u$s2.700 millones en un mes

Según un informe de PwC, septiembre registró uno de los mayores volúmenes de colocaciones de obligaciones negociables de la última década, impulsado por YPF y el sector energético. Los fideicomisos financieros también alcanzaron su máximo de emisiones de 2026.

También fue alto el crecimiento en emisiones de instrumentos pyme en el mercado de capitales.

El mercado de capitales argentino mostró un fuerte dinamismo durante septiembre, con niveles de emisión de deuda corporativa que se ubicaron entre los más elevados de los últimos años, pese al contexto de volatilidad financiera y al incremento del riesgo país.

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Según el último Informe de Mercado de Capitales de PwC Argentina , durante el noveno mes del año se registraron 42 emisiones de obligaciones negociables (ON) por u$s2.722 millones , medidos al contado con liquidación (CCL). Se trata del segundo mayor monto mensual desde 2015, únicamente superado por noviembre de 2025, cuando las colocaciones alcanzaron los u$s2.954 millones.

En paralelo, se concretaron 16 emisiones de fideicomisos financieros por un total equivalente a $297.386 millones , el mayor volumen de colocaciones registrado en lo que va de 2026.

El informe destaca que el desempeño estuvo impulsado principalmente por las grandes compañías energéticas, aunque también se observó un crecimiento significativo en el financiamiento de pequeñas y medianas empresas.

El sector de petróleo y gas concentró buena parte del financiamiento internacional. Entre las operaciones más relevantes se destacó YPF, que colocó u#s1.200 millones mediante su obligación negociable Clase LXIV , a nueve años de plazo y una tasa del 7,85% nominal anual.

Se trató de la segunda mayor emisión de deuda de la petrolera y de una compañía argentina desde 2015, únicamente por detrás de la colocación de u$s1.500 millones realizada por YPF en abril de aquel año.

También sobresalieron las emisiones internacionales de Tecpetrol, por u$s450 millones, y Vista Energy, por u$s400 millones. En conjunto, las tres compañías captaron u$s2.050 millones en el mercado internacional.

De acuerdo con PwC, las colocaciones internacionales mantuvieron un elevado nivel de actividad a pesar de la suba del riesgo país durante los últimos meses. Las tasas de estas operaciones se ubicaron en torno al 7,7% nominal anual, entre los niveles más bajos de la actual gestión.

Fuerte crecimiento en la emisión de ONs durante 2026

Las pymes alcanzaron su mayor nivel de emisiones en dos años

Otro de los datos destacados fue el crecimiento de las obligaciones negociables bajo el régimen PYME CNV Garantizada, que permite a pequeñas y medianas empresas acceder al financiamiento mediante instrumentos avalados.

Durante septiembre se realizaron 15 colocaciones por un total equivalente a $41.725 millones, el mayor número de operaciones de este segmento en los últimos dos años.

De ese total, 13 emisiones fueron realizadas en pesos por $36.639 millones, con una tasa promedio del 24,3% nominal anual, mientras que las restantes se concretaron en dólares y bajo modalidad dólar linked.

El informe señala que las condiciones de financiamiento continuaron siendo favorables para estas compañías, aunque las tasas promedio registraron un leve incremento respecto de agosto.

Los fideicomisos financieros alcanzaron un máximo anual

En el segmento de fideicomisos financieros, septiembre también presentó una elevada actividad. Se concretaron 16 operaciones por $297.386 millones, considerando las colocaciones en moneda extranjera convertidas a pesos.

Del total, 15 fideicomisos fueron emitidos en moneda local por $288.234 millones, con una tasa promedio del 28,5% nominal anual, lo que representó una disminución de 102 puntos básicos respecto del mes anterior.

Además, tres compañías debutaron en este segmento: Crucianelli, con una colocación por USD 6,1 millones; Delivery Hero/PedidosYa, por $10.548 millones; y Finanzas Digitales, por $5.343 millones.

La reducción de las tasas de colocación en pesos reflejó una mejora en las condiciones de financiamiento respecto de agosto.

De cara al cierre del año, PwC considera que las condiciones para las emisiones corporativas continúan siendo favorables, tanto en el mercado local como en el internacional. Por último, sostienen: "El bajo nivel de tasas en pesos en el caso del segmento PYME avalado y también en el tramo USD Hard, podrían continuar impulsando tanto las emisiones locales como en el mercado internacional".