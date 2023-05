Alberto defendió la obra pública y cruzó a Juntos por el Cambio

Precisamente calificó a Jalil como "un gran gobernador" y "un gran amigo", y lo describió como "muy demandante", pero que "pide para ustedes". Y sobre Maggiotti, refirió que como Presidente se había propuesto "resolver el problema de la vivienda a las familias que no tenían un techo y que uno de nosotros, en este caso Santiago, solo piense en la vivienda que los argentinos y argentinas necesitan".

El Presidente se consideró "feliz" de "ver a estas familias con un problema menos" y agregó: "Cuando me dicen gracias digo no, gracias nada, estoy reconociendo un derecho que ustedes tienen, derecho a la vivienda", porque "hoy tener un techo que proteja a la familia es un derecho claramente". Para Fernández, "no todo es lo mismo" sino que "hay quienes pensamos que el Estado tiene que llegar aquí, a Los Altos", donde "son familias que están necesitando" una vivienda, "que necesitan un techo".