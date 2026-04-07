Diferencia abismal con el Mundial 2026: la UEFA humilló a la FIFA con los precios para la Euro 2028

Los elevados precios que tendrá la Copa del Mundo generaron una rápida respuesta en el viejo continente, que parece ser que si escuchó al hincha común.

El torneo europeo se pone del lado de la gente y le lanza un fuerte desafío a la FIFA.

Todo el planeta del fútbol aguarda ansioso por el inicio del Mundial 2026 , el cual está señalado como la edición más ambiciosa del torneo en toda su historia. Por primera vez, tres países serán las sedes del certamen, que también tendrá la gran novedad de contar con 48 selecciones que buscarán quedarse con el trofeo.

Todos estos países batallarán por un lugar en la final que se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium de New Jersey, aunque para adquirir un lugar, ya sea en ese partido o en cualquier otro, los altos precios de los tickets generaron una fuerte desaprobación del público. Ante este panorama, la UEFA decidió aprovechar el punto débil de la FIFA y ofrecerle al hincha común una alternativa frente a esta preocupación.

La Eurocopa 2028 se llevará a cabo en Reino Unido e Irlanda , y será un torneo donde participarán los mejores equipos de esa federación, en el cual podría haber cinco campeones del mundo como España, Inglaterra, Alemania, Italia y Francia.

Los precios del Mundial 2026 fueron muy cuestionados, pero la FIFA no planea dar marcha atrás con los mismos.

Ante este panorama, el mundo del fútbol aguardaba con ansias saber si los precios sufrirían el mismo aumento que se vio reflejado en el Mundial 2026 que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, para sorpresa de muchos, habrá una novedad que genera alivio en los fanáticos y que pone a la UEFA en una posición favorable frente a la FIFA.

Si bien aún no es oficial, varios medios aseguran que las entradas más económicas tendrán un costo de 34 euros , es decir, menos de 40 dólares. Si esto se compara con el precio del ticket más barato de la Copa del Mundo, la diferencia es considerable, ya que en el Mundial 2026 parte desde los 100 dólares.

Es decir, ver la Eurocopa 2028 en Reino Unido e Irlanda será aproximadamente un 60% más barato que asistir a un partido de fase de grupos del Mundial 2026. Incluso al subir de categoría, la diferencia se mantiene, lo que refuerza la idea de que la UEFA busca facilitar el acceso del público a los estadios.

España Eurocopa Lars Baron/Getty Images La Eurocopa será mucho más accesible para el hincha a la hora de conseguir entradas. Lars Baron/Getty Images

Los insólitos precios de las entradas para el Mundial 2026

Además de lo mencionado, existen otros factores como estacionamientos, traslados y reventa que no han sido considerados en el debate, y de haberse incluido, la comparación entre UEFA y FIFA sería aún más marcada.

Incluso, el sistema de comercialización de entradas está regulado en la Eurocopa, a diferencia de lo que ocurre en la Copa del Mundo, donde no existen las mismas restricciones para la reventa fuera de los puntos oficiales.

Pero volviendo al valor de los tickets, el mundo del fútbol expresó su malestar. La diferencia llega a ser de hasta un 500% si se compara con Qatar 2022, con incrementos difíciles de justificar más allá de la alta demanda.

Fase de grupos:

Categoría 4: en Qatar 2022 costaba 11 dólares, mientras que en el Mundial 2026 costará 100 dólares.

en Qatar 2022 costaba 11 dólares, mientras que en el Mundial 2026 costará 100 dólares. Categoría 3: pasó de 69 dólares a 150 dólares.

pasó de 69 dólares a 150 dólares. Categoría 2: pasó de 165 dólares a 430 dólares.

pasó de 165 dólares a 430 dólares. Categoría 1: el sector más exclusivo pasó de 220 dólares a 575 dólares.

Y esto solo en la fase de grupos. Si bien es cierto que el Mundial 2026 tendrá más partidos por la ampliación de equipos, esto no termina de justificar el aumento generalizado que dejará a muchos fanáticos fuera de los estadios.

argentina-v-france-final-fifa-world-cup-qatar-2022 Getty

La denuncia de los europeos por el precio impuesto por FIFA

En Europa, el fútbol es una pasión masiva y quedar afuera de las canchas por los altos costos generó una fuerte indignación en los hinchas.

Ante este panorama, la Organización de Aficionados Europeos presentó una demanda contra la FIFA ante la Comisión Europea, al considerar que los precios son excesivos para el público general. Además, en el ámbito judicial se cuestionaron los procedimientos de compra, calificados como “opacos y desleales”.

Este grupo de fanáticos afirmó que el ente que regula el fútbol “ostenta un monopolio en la venta de entradas para el Mundial 2026” y que “utiliza ese poder para imponer a los aficionados condiciones que no serían nunca aceptables”.