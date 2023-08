Bullaude, otra pieza para ataque de Boca

“Espero que se encuentren con un futbolista que le gusta mucho hacer goles y participar en la ofensiva. Obviamente con sacrificio a la hora de defender. Espero aportar para cumplir los objetivos”, opinó el ex Godoy Cruz, quien, además, explicó el poco rodaje que tuvo en el fútbol de Países Bajos. “Me tocó jugar poco la temporada pasada, me costó un poco la adaptación y el idioma, pero mi idea era seguir en Feyenoord hasta que me llamó Boca y es casi imposible decir que no. Hablé con Jorge (Almirón), me demostró su interés y eso ayudó”, expresó.