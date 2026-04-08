Ricardo Biasotti expuso el trasfondo de su batalla legal con Andrea del Boca: "El único objetivo fue impedir el vínculo con mi hija" + Seguir en









Tras ser sobreseído en la causa por abuso sexual en 2023, el padre de Anna Chiara del Boca participó de un encuentro en el Senado Nacional enfocado en la problemática de las denuncias falsas

Al mencionar su relación con su hija Anna Chiara, Biasotti no pudo ocultar su afectación. Se vio obligado a pausar su intervención por unos segundos, quebrado por la emoción, a pesar de no haber utilizado el nombre de su hija de forma explícita.

En el marco de un encuentro en el Congreso sobre denuncias sin sustento, Ricardo Biasotti expuso los detalles de la causa vinculada a la imputación por abuso sexual agravado y corrupción de menores presentada por su hija, Anna del Boca, el 21 de noviembre de 2019 ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 43. El empresario vinculó su historial judicial con las estrategias de Andrea del Boca, justo en momentos en que la figura de la actriz recobra relevancia por su participación en el reality Gran Hermano.

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El evento fue encabezado por Carolina Losada, legisladora nacional de la UCR y principal impulsora de una ley que busca sancionar el falso testimonio. Durante la jornada, Biasotti tomó la palabra para relatar su caso de manera abierta: “Soy Ricardo Biasotti. Mi historia tiene más de 20 años. Toda una telenovela, plagada de mentiras, engaños, mucha ficción y mucha exposición mediática. El único objetivo de la madre fue impedir el vínculo con mi hija. Todo esto acompañado por una campaña mediática destinada a deteriorar mi imagen como padre y a destruir mi vida”.

Visiblemente afectado por los años de litigio, Biasotti reconstruyó el impacto del caso en su vida pública y privada. Calificó la experiencia como un punto de inflexión irreversible que no solo dañó su reputación, sino que también alteró profundamente su entorno familiar y laboral.

El empresario fue denunciado por amenazas en 2003, por violencia de género en 2004 y por secuestro en 2008: “Cuando estaba de vacaciones en Cariló, como había pasado los últimos cuatro o cinco años, con permiso del juez y habiendo cumplido todos los requisitos de información sobre el lugar donde iba a estar, mi teléfono, etcétera”.

“Todas estas denuncias fueron desestimadas. Fui sobreseído en varias de ellas,en primera instancia y hasta en segunda instancia. Mi legajo de antecedentes penales está impecable”, ratificó.

ricardo biasotti Ricardo Biasotti relató en el Senado Nacional su experiencia con falsas denuncias y el impacto en su vida familiar y judicial Las declaraciones Ricardo Biasotti sobre su hija Anna Chiara Al mencionar su relación con su hija Anna Chiara, Biasotti no pudo ocultar su afectación. Se vio obligado a pausar su intervención por unos segundos, quebrado por la emoción, a pesar de no haber utilizado el nombre de su hija de forma explícita. “Mi hija no eligió nada de esto, ella fue un instrumento y esa es la crueldad más obscena de toda esta historia. Mi hija hoy tiene 25 años... yo me pregunto si es consciente de todo el daño que sufrió, porque solo así, siendo consciente, buscará y podrá sanar”, expresó Ricardo. A esto, agregó una pregunta: “¿Cuánto le costará sanar algo que no debería haber sido roto? Me pregunto si alguna vez podrá integrar las dos partes de su historia. Ojalá algún día podamos reencontrarnos...”. En tanto, en modo de cierre, dejó en claro que quiere una revinculación con su hija.: “Creo que sería muy sanador para los dos”.