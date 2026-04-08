Euforia en los mercados: el riesgo país cae más de 10% y ya roza los 550 puntos + Seguir en









Los activos argentinos reaccionan con fuerza a la mejora del clima global: caen el riesgo país y suben los bonos, en sintonía con el rally de las bolsas internacionales tras la tregua en Medio Oriente.

Los futuros de Wall Street anticipan una buena jornada.

El riesgo país registra una fuerte caída este miércoles 8 de abril y retrocede más de 50 puntos básicos, en un contexto de mejora global tras la tregua entre Estados Unidos e Irán. De este modo, el indicador elaborado por J.P. Morgan se ubica en 551 puntos básicos, luego de que el martes se ubicara en 610 puntos.

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En línea con este cambio de clima, los bonos soberanos en dólares operan con subas de hasta 3,5%, encabezadas por el Global 2041, seguido por el Global 2035 (+3,4%) y el Global 2046 (+3,3%).

El impulso también se refleja en los mercados internacionales. En la previa de la apertura, los futuros de Wall Street avanzan más de 3%, mientras que las principales bolsas europeas registran subas significativas: el Euro Stoxx 50 trepa hasta 5,3% y el FTSE MIB de Italia avanza 4,3%.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con imponer aranceles del 50% a los países que suministren armas a Irán, después de que ambos países hayan acordado un alto el fuego de dos semanas.

"Un país que suministre armas militares a Irán será gravado inmediatamente con un arancel del 50% sobre todos y cada uno de los bienes vendidos a los Estados Unidos de América, con efecto inmediato. ¡No habrá exclusiones ni exenciones!", ha publicado en su red social.