El riesgo país registra una fuerte caída este miércoles 8 de abril y retrocede más de 50 puntos básicos, en un contexto de mejora global tras la tregua entre Estados Unidos e Irán. De este modo, el indicador elaborado por J.P. Morgan se ubica en 551 puntos básicos, luego de que el martes se ubicara en 610 puntos.
Euforia en los mercados: el riesgo país cae más de 10% y ya roza los 550 puntos
Los activos argentinos reaccionan con fuerza a la mejora del clima global: caen el riesgo país y suben los bonos, en sintonía con el rally de las bolsas internacionales tras la tregua en Medio Oriente.
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El S&P Merval en dólares cedió y perforó los 2.000 puntos, en medio de la tensión por el ultimátum de EEUU a Irán
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Los ADRs cayeron hasta 3% y el riesgo país cerró por quinta rueda arriba de los 600 puntos
En línea con este cambio de clima, los bonos soberanos en dólares operan con subas de hasta 3,5%, encabezadas por el Global 2041, seguido por el Global 2035 (+3,4%) y el Global 2046 (+3,3%).
El impulso también se refleja en los mercados internacionales. En la previa de la apertura, los futuros de Wall Street avanzan más de 3%, mientras que las principales bolsas europeas registran subas significativas: el Euro Stoxx 50 trepa hasta 5,3% y el FTSE MIB de Italia avanza 4,3%.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con imponer aranceles del 50% a los países que suministren armas a Irán, después de que ambos países hayan acordado un alto el fuego de dos semanas.
"Un país que suministre armas militares a Irán será gravado inmediatamente con un arancel del 50% sobre todos y cada uno de los bienes vendidos a los Estados Unidos de América, con efecto inmediato. ¡No habrá exclusiones ni exenciones!", ha publicado en su red social.
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