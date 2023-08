Bullrich con problemas para emitir voto electrónico

El retraso en la votación porteña y los problemas del sistema los dejó en claro Patricia Bullrich con la experiencia propia de no haber podido emitir el voto sin inconvenientes.

Bullrich, competía como precandidata a presidenta de Juntos por el Cambio. Tuvo que realizar más de media docena de intentos con la Boleta Única Electrónica (BUE) y contar con la intervención de técnicos para luego evaluar que “fue un desastre” la elección. Contó entonces que tuvo que realizar entre siete u ocho intentos antes de poder imprimir la boleta electrónica. Además la dirigente aseguró que no salía, al imprimir la BUE, lo mismo que había votado en la pantalla de la máquina. La jueza con competencia electoral María Servini advirtió que “no solo pasó con Patricia Bullrich, sino que pasó toda la mañana”.

El precandidato a jefe de Gobierno porteño por Unión por la Patria (UP), Leandro Santoro, pidió, por su parte, a las autoridades locales que “resuelvan ya este tema” y solicitó “a la gente que no afloje y que vaya a votar” pese a las irregularidades ocasionadas por los dispositivos. Sin embargo las colas de más de una hora, dos o tres en algunos casos, generaban más decepción que entusiasmo por ir a emitir el voto. Un delegado judicial dijo en un video que se viralizó en redes sociales que en una mesa de Manuela Pedraza 3978 “se retrasó casi una hora y media el comicio” y señaló que “estuvo todo ordenado en la parte de Nación, pero en lo de la Ciudad prácticamente no vinieron delegados, con lo cual mucha gente se quedó en la puerta”. En la Ciudad de Buenos Aires compitieron doce precandidatos a jefe de Gobierno. Los comicios se desarrollaron en 7.326 mesas distribuidas en 1.099 establecimientos en una jornada destinada a definir candidatos de los comicios generales de octubre para el Ejecutivo porteño pero también para la renovación de 30 bancas en la Legislatura y 105 lugares en las 15 Comunas.