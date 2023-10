Con la victoria de Massa se aleja la idea de una dolarización en la Argentina

“Todos sabemos que la mejor forma de hacer crecer a nuestra patria es tener nuestra moneda fuerte y no depender de nadie. No queremos seguir siendo mendigos del mundo. No queremos seguir pidiendo prestado”, afirmó Massa oportunamente con respecto a la dolarización. “Es una expresión de dolarización cobarde, y lo que termina pasando es que los costos, los salarios, los impuestos y las tasas destruyen a los procesos industriales. Porque como vos no sos emisor de tu moneda no definís la tasa de interés, y siempre terminas estando por encima de la tasa de interés internacional”, señaló en otra oportunidad.