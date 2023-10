"La grieta se murió": Sergio Massa pidió el apoyo de los que no lo votaron para el balotaje

El candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa , habló en el Complejo C tras quedar ganar las elecciones generales y quedar como primera fuerza de cara al balotaje , donde enfrentará al líder de La Libertad Avanza, Javier Milei.

El ministro de Economía se dirigió a quienes no lo votaron este domingo y aseguró: " Voy a hacer el esfuerzo de ganarme su confianza ".

Se dirigió directamente al electorado que no fue a votar y a los que eligieron a Bregman o a Schiaretti: "A los argentinos y argentinas que fueron al cuarto oscuro pero votaron en blanco , a los que a mejor, con desesperanza o con bronca, se quedaron en su casa y no fueron a votar, a los que eligieron a Myriam (Bregman) , que lo eligieron a Juan (Schiaretti) , quiero hablarle a esos miles y miles de radicales que a lo largo y a lo ancho de la Argentina comparten con nosotros valores democráticos", empezó Massa y sostuvo: "Quiero decirles que voy a hacer todos los esfuerzos para ganarme su confianza en los próximos 30 días".

Sergio Massa 1.jpg Sergio Massa agradeció a sus votantes. Camila Alonso Suárez

"Quiero decirles que sé que muchos de esos que nos votaron son los que más están sufriendo. No les voy a fallar", prometió.

Massa prometió un gobierno de unidad para el 10 de diciembre

Por otro lado, reiteró que "a partir del 10 de diciembre" va a llamar a "un gobierno de unidad nacional". Sobre ese punto detalló: "Un gobierno de unidad nacional construido sobre la base de convocar a los mejores, sin importar su fuerza política y no sobre la base de acuerdos partidocráticos. Es muy importante que tengamos la capacidad de abrir una nueva etapa institucional en la política argentina. Creo que es importante establecer los pilares de política de Estado".

Nuevamente se dirigió al electorado y aseguró: "Soy consciente que muchos nos votaron como una forma de señalar con su voto qué querían y qué no querían. Utilizar el voto para señalar el camino, pero no nos dieron un cheque en blanco. De alguna manera, el resultado de ese mandato me obliga a trabajar el doble para convencerlos, para que estén tranquilos, para que estén seguros de que eligieron un presidente que honra su mandato y esa confianza".

"Quiero que cada argentino y argentina se vaya a dormir con la tranquilidad de que con esa pasión por la familia, por la patria, voy a cuidar desde el 10 de diciembre a cada argentino y a cada argentina".

De cara al balotaje, Massa se diferenció de Milei

Aunque no se refirió directamente a su rival en el próximo balotaje, Massa fue crítico de los valores de La Libertad Avanza. Apuntó: "Pongamos un punto final de la idea de la destrucción del otro, la idea del amigo enemigo. Si hay algo que ha quedado claro en esta elección es que la grieta se murió y empieza una nueva etapa desde el 10 de diciembre en mi gobierno", sostuvo el ministro de Economía.

En ese sentido prometió: "Mi compromiso es construir más Argentina y más argentinidad. Mi compromiso es construir más orden y más seguridad, construir una patria en la que sin dudas nuestros hijos puedan ir al colegio con una notebook en la mochila y no con un arma".

"Queremos construir una industria argentina fuerte, frente a aquellos que plantean la apertura indiscriminada de las importaciones. Quiero convocar a construir a aquellos que quieren más y mejor educación pública, frente a aquellos que proponen vouchers para nuestros hijos", dijo en contraposición a las propuestas del líder libertario, Javier Milei.

Para cerrar su discurso, Sergio Massa expresó: "Todavía quedan 30 días, el 19 de noviembre tenemos que decidir entre un país que abrace a todos o el país del sálvese quien pueda. Voy a abrazar a cada argentino y a cada argentina, no importa cómo piense, no importa su religión, no importa su condición social. Cuenten conmigo, cuento con cada uno de ustedes", finalizó.