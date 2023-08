Crece la presión sindical por la suma fija ante la devaluación del peso

En esa línea sostuvo que los electores que le dieron la espalda a UP y optaron por alternativas como Javier Milei o Patricia Bullrich “dieron un mensaje” y que para revertirlo “el Estado se tiene que hacer presente”.

Por su parte, ATE, que viene de renovar su conducción con el triunfo del rionegrino Rodolfo Aguiar como nuevo secretario general, fue de las primeras organizaciones en reinstalar el planteo al tope de su agenda luego de los comicios del domingo sumando presión a las paritarias que en algunos casos se habían cerrado con refuerzos.

Efectos

La organización exigió “una suma fija y la urgente reapertura de todas las paritarias” para compensar los efectos de la devaluación del 20% del lunes y la corrida de precios desde entonces. El gremialista fundó el planteo al señalar que “la devaluación se trasladará a los precios y será imposible modificar el resultado electoral de las PASO en octubre próximo si no se adoptan medidas de redistribución del ingreso”.

“No es posible entender que el Gobierno no haya decidido de forma previa otorgar una suma fija que permitiera recuperar rápidamente el poder de compra de los ingresos en el sector público. Si no se hace de inmediato y no se reabren todas las paritarias será imposible modificar el preocupante resultado electoral de las Primarias”, advirtió a través de un comunicado.