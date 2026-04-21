El BCRA aceleró la compra de divisas y ya acumuló u$s2.000 en lo que va del mes + Seguir en









La entidad monetaria terminó la jornada con un saldo neto positivo de u$s235 millones en su intervención en el Mercado Libre de Cambios (MLC). De todos modos, las reservas brutas aumentaron solo u$s32 millones, producto de variaciones negativas en las cotizaciones y egresos por pagos.

La entidad monetaria ya acumula compras por u$s6.382 millones en lo que va de 2026.

El Banco Central (BCRA) profundizó este martes 21 de abril su racha compradora en el Mercado Libre de Cambios (MLC) y se hizo de u$s235 millones, en una rueda nuevamente favorecida por la oferta del agro y la estabilidad cambiaria.

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De esta manera, la entidad ya acumuló compras por u$s2.000 millones en lo que va de abril y refuerza su estrategia de recomposición de reservas. En el acumulado de 2026, sumó un saldo neto positivo de u$s6.382 millones, acercándose a la meta anual que se propuso de u$s10.000 millones.

Sin embargo, el impacto sobre las arcas de la entidad fue limitado. Las reservas brutas avanzaron apenas u$s32 millones, hasta los u$s45.779 millones. La diferencia se explicó por variaciones en cotizaciones y egresos: el oro registró una caída del 2,8% en medio de la incertidumbre geopolítica asociada a Irán, mientras que se registraron pagos por unos u$s80 millones, según indicaron fuentes del BCRA a Ámbito.

Más allá de esto, el ritmo de compras viene en clara aceleración: en marzo el BCRA había adquirido u$s1.671 millones, en febrero u$s1.555 millones y en enero u$s1.158 millones.

Según PPI, este mayor dinamismo responde no solo a la estacionalidad de la cosecha gruesa, sino también a la liquidación de Obligaciones Negociables (ONs). En esa línea, el vicepresidente del BCRA Vladimir Werning adelantó en una charla con inversores en EEUU que aún restan ingresar unos u$s3.200 millones correspondientes a deuda corporativa emitida por empresas, lo que podría seguir apuntalando la oferta de divisas en el corto plazo.

Desde la entidad monetaria consideran que la dinámica actual del mercado cambiario le da margen adicional al Gobierno para sostener la calma e incluso habilitar nuevas bajas nominales del dólar en el corto plazo.



werningBCRA.jpg El vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning. Jornada cambiaria La divisa cortó este martes una racha de dos subas consecutivas, aunque sin alterar el escenario general de estabilidad cambiaria que predomina desde hace semanas. En el segmento mayorista, el tipo de cambio retrocedió $1,5 hasta los $1.375,5 para la venta, y se mantuvo a un 22,8% del techo de la banda cambiaria, establecido este martes en $1.688,68. En el Banco Nación (BNA), en tanto, el billete se sostuvo sin cambios a $1.400 para la venta. Entre los financieros, el dólar MEP cerró con leve baja a $1.414,42, mientras que el contado con liquidación (CCL) trepó 1% a $1.471,89 y amplió la brecha con el oficial a casi 7%. El dólar blue, por su parte, se mantuvo en $1.410, según un relevamiento de Ámbito en la city.