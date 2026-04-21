Javier Milei anunció el envío al Congreso de la reforma electoral: ficha limpia, fin de las PASO y cambios en financiamiento + Seguir en









A través de un mensaje en redes sociales, Javier Milei confirmó que remitirá la iniciativa al Congreso y la presentó con una advertencia: “Se acabó la impunidad”.

Javier Milei anticipó en sus redes sociales el envío al Congreso de una reforma electoral.

El presidente Javier Milei anunció que enviará al Congreso una reforma electoral que incluirá la eliminación de las PASO, cambios en el financiamiento de la política y la incorporación de Ficha Limpia. Lo hizo a través de un mensaje publicado en su cuenta de X.

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“Mañana enviamos la reforma electoral al Congreso”, escribió el mandatario al enumerar los puntos centrales del proyecto. En ese marco, sostuvo que buscará eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias al considerar que implican “obligar a los argentinos a pagar internas de la casta”.

Además, Milei anticipó modificaciones en el esquema de financiamiento político. “Se termina la política viviendo de tu bolsillo”, afirmó, en línea con su discurso de recorte del gasto estatal y cuestionamiento a los recursos públicos destinados a la actividad partidaria.

milei X El oficialismo pone en marcha su reforma electoral Otro de los ejes mencionados por el Presidente fue la implementación de Ficha Limpia, una iniciativa que apunta a impedir candidaturas de personas condenadas por corrupción. “Los corruptos afuera para siempre”, señaló en su publicación. Y concluyó: “Se acabó la impunidad. Se acabó la joda”.

El anuncio se produjo mientras el jefe de Estado todavía se encuentra en Medio Oriente, en el inicio de su regreso a la Argentina. El texto ingresará por la Cámara de Diputados, donde La Libertad Avanza buscará apoyos entre bloques aliados, mientras que en el Senado el panorama aparece más ajustado.

Además del fin de las PASO, la reforma también avanzará sobre otros aspectos del sistema electoral. Entre ellos, figura una revisión del diseño de la Boleta Única de Papel y nuevas reglas para la constitución y el financiamiento de los partidos políticos. En la Casa Rosada analizan un esquema con mayor peso de los aportes privados, las donaciones y las cuotas de afiliados, en reemplazo del financiamiento estatal.