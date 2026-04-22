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El pronóstico del tiempo para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ajustó sus previsiones y anticipa un regreso más temprano de las lluvias.

Se aproxima un miércoles nublado en el AMBA: cuando vuelven las lluvias.

Tras un martes con condiciones inestables durante la mañana, pero con mejoras hacia la tarde, el pronóstico del tiempo para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ajustó sus previsiones y anticipa un regreso más temprano de las lluvias, en la antesala de un cambio más profundo: el ingreso de aire polar que provocará un marcado descenso de las temperaturas en gran parte del país.

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De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el resto de la semana tendrá una mejora temporaria en las condiciones. El miércoles se presentará con cielo entre mayor y parcialmente nublado, luego algo nublado hacia la noche, y temperaturas de entre 10 grados y 20 grados.

El jueves continuará con buen tiempo, con el cielo algo nublado por la madrugada y despejado durante el día, con marcas que irán de los 14 grados a los 22 grados. El viernes, en tanto, se mantendrá estable, con cielo despejado hacia la tarde y temperaturas entre 12 grados y 22 grados.

lluvia El pronóstico del tiempo para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ajustó sus previsiones y anticipa un regreso más temprano de las lluvias. Las lluvias vuelven antes de lo previsto Aunque el fin de semana parecía estable, el sitio especializado Meteored actualizó su pronóstico y adelantó el retorno de la inestabilidad.

El sábado se espera mayormente nublado, con temperaturas entre 13 grados y 23 grados. Sin embargo, el domingo podrían reaparecer las precipitaciones: se estima un 30% de probabilidad de lluvias débiles hacia el cierre de la jornada, lo que marcaría el inicio de un nuevo cambio de escenario.

No obstante, el cambio más significativo llegará entre el domingo y el lunes, cuando avance un frente frío que dará paso al ingreso de una masa de aire polar. Este sistema no solo reactivará las lluvias, con acumulados previstos de entre 10 milímetros y 40 milímetros, y picos de hasta 60 milímetros en el norte y este bonaerense y el Litoral, sino que además provocará un descenso térmico generalizado.

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