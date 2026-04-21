Canje de deuda: Economía logró extender vencimientos de letras atadas al dólar para fines de junio

Se trata de una lelink que vence el 30 de abril por el equivalente a unos u$s1.600 millones. El canje tuvo un nivel de aceptación del 60%.

La Secretaría de Finanzas logró canjear este martes una letra dólar linked que vencía el 30 de abril por otra de similares características que pasó para el 30 de junio.

La dependencia del Ministerio de Economía informó que "en la licitación con suscripción en especie del día de hoy adjudicó un total de u$s1.637 millones, habiendo recibido ofertas por un total de u$s1.702 millones" .

"Esto significa una aceptación de 60,49% sobre el total de VNO en circulación" , indicó la Secretaría de Finanzas.

El título elegible era la Lelink D30A6 , que caduca el 30 de abril. A cambio, los tenedores de esta letra tendrán la opción de invertir en el TZV26 , un bono también indexado a la evolución del tipo de cambio oficial, pero con plazo al 30 de junio de este año.

Vale recordar que este tipo de operaciones ya se llevaron a cabo en enero y febrero, previo a los vencimientos de las D16E6, D30E6 y D27F6 .

La explicación oficial del Gobierno en ese momento era que, ante los vencimientos de lelinks -que son letras atadas a la evolución del dólar-, ocurrían movimientos en el tipo de cambio en los días previos. De hecho, hace un par de jornadas el precio del billete se encuentra en suba.

Economía viene de conseguir un nuevo financiamiento neto en pesos en la última licitación del pasado miércoles, ya que la deuda colocada equivalió al 127% de los vencimientos de la semana. El grueso de la colocación se lo llevó la Lecap S14G6, que vence en agosto y para la cual se convalidó una tasa efectiva mensual del 2%.

En paralelo, el Gobierno captó entre miércoles y jueves u$s500 millones en concepto de dos bonos en dólares bajo ley local, con vencimiento en octubre de 2027 y octubre de 2028, respectivamente. El objetivo del equipo económico es utilizar estas divisas para el pago de mitad de año a bonistas privados. Otro dato destacable de la rueda fue que las tasas mostraron una compresión a la baja.