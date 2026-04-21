El riesgo país vuelve a superar los 530, mientras el mercado permanece cauteloso ante vencimiento del alto el fuego + Seguir en









La deuda soberana opera con mayoría de bajas después de que en la jornada previa registrara algunos avances. Aún el pesimismo internacional juega en contra en los activos locales.

Los bonos argentinos abren rojos en Wall Street. Depositphotos

El mercado continúa cauteloso luego de que el lunes se conociera que la Marina de EEUU incautó un buque iraní en el golfo de Omán y que Teherán reimpuso el control sobre el estrecho de Ormuz, por lo que descartó una segunda ronda de negociaciones antes del vencimiento del alto el fuego el martes 21. En ese marco, los bonos soberanos cotizan en rojo y el riesgo país sube por tercera rueda consecutiva y supera los 530 puntos.

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En el mercado local, los títulos de deuda caen hasta 0,7% encabezados por el Global 2041, seguido del Global 2038 y el Bonar 2041, ambos con bajas de 0,6%. En tanto, el único que mantiene una ganancia marginal es el Global 2046 (+0,2%).

En ese contexto, el riesgo país medido por J.P. Morgan avanza 1% a 531 puntos básicos.

En el plano local, el Banco Central (BCRA) continúa interviniendo para frenar la apreciación del peso, con la idea de reforzar sus reservas internacionales en línea al compromiso asumido ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La abultada liquidez de divisas en el mercado se explica por estacionalidad de la cosecha gruesa, que sumada a la balanza comercial superavitaria generan un fenómeno insual para la Argentina.

El Intercambio Comercial Argentino (ICA) mostró un saldo favorable de u$s2.523 millones en marzo, el tercero más alto desde que Javier Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023. Además, el Tesoro realizará durante esta jornada un canje de bono amortizable el 30 de abril por otro título al 30 de junio para despejar vencimientos. S&P Merval y ADRs El S&P Merval avanza 0,7% a 2.953.222,83 puntos básicos y, dentro de las acciones líderes, las que más avanzan son: YPF (+4,7%), Pampa Energía (+1,8%), y Sociedad Comercial del Plata (+1,6%). En Wall Street, en tanto, las acciones cotizan con mayoría de bajas de la mano de Telecom (-2,4%), Edenor (-2%) e IRSA (-1,5%), mientras que las mayores alzas son para YPF y Pampa Energía con el ganancias de 5,6% y 1,1%.