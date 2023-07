Cristina cruzó a Mauricio Macri por el Gasoducto Néstor Kirchner

Cristina resaltó también que, tras la inauguración del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, con sus 573 nuevos kilómetros, se podrán “incorporar, en esta primera etapa 11 millones de m3/día a la red troncal de gas”.

En otra publicación, Cristina señaló, además, que “la primera cosa que se me ocurre es decir algo que está muy adentro nuestro: esto que pasó no fue magia. Estos 573 kilómetros, que coronan la recuperación de nuestra petrolera de bandera en el 2012 y de los acuerdos que supimos celebrar con Chevrón, culminan con esta parte, que es el transporte de la energía”.

“Queremos exportar, pero también queremos gas y petróleo para nuestra industria, para que sea más competitiva y también para los hogares argentinos. Porque no es justo que si tenemos la segunda reserva de gas no convencional del mundo y la cuarta de petróleo, nos quieran cobrar las cosas a precio dólar”, indicó la ex jefa de Estado.

Tras la inauguración del GPNK en Salliqueló, Macri había señalado desde sus redes sociales que “el Gobierno anuncia con bombos y platillos un gasoducto que llega tres años tarde y cuya demora le costó a la Argentina más de u$s5 mil millones. En 2019 dejamos la licitación lista y el financiamiento preparado. Sólo tenían que avanzar. En lugar de eso, tuvimos discursos rimbombantes sobre soberanía, autoabastecimiento e independencia”.

El oficialismo con Alberto Fernández a la cabeza rechazó las críticas del expresidente Macri por la inauguración del Gasoducto Néstor Kirchner y afirmó que los dólares que tenía el Gobierno en su gestión “se lo llevaron para los negocios de unos pocos”.

De todas maneras, Macri felicitó a los “ingenieros y a las constructoras por una obra formidable, a pesar de que por el apuro y la falta de previsión del gobierno costó 800 millones de dólares más de lo que habría costado en condiciones normales”.

“La historia de este gasoducto (disculpen si no lo llamo por su nombre oficial) es otro ejemplo de las oportunidades, los millones y el tiempo que perdimos los argentinos por la obstinación del kirchnerismo de destruir cualquier cosa que estuviera hecha por nosotros. Ahora por lo menos tenemos algo concreto. Aprovechémoslo”, había concluido su publicación el exmandatario.

Luego que Cristina retrucó a Macri, el exmandatario volvió a responderle por Twitter.

“La vicepresidenta me acusa de no haber construido gasoductos. ¿Para qué iba a hacerlo, si nos había dejado sin gas para transportar?”, se preguntó Macri para retrucar y contestó que “su gobierno y el de su marido fueron desastrosos en energía, los peores de la historia: cayó la producción casi todos los años, multiplicaron las importaciones y los subsidios. En Vaca Muerta prácticamente no habían hecho nada. Cuando llegamos recuperamos la producción de gas, multiplicamos por cinco la actividad de Vaca Muerta y recién ahí, gracias a ese éxito, sí se volvió necesario un gasoducto nuevo”.

Según Macri, la megaobra que se inauguró el 9 de Julio quedó lista en su gobierno. “Lo dejamos listo para arrancar la obra. Había que apretar un botón. Pero no lo hicieron, se comieron dos inviernos de precios altos y recién ahora lo inauguran, después de hacerle perder al país 6.000 millones de dólares por su ineficacia y sus negocios. Y no se meta con mi madre, vicepresidenta”, remarcó.

Finalmente, Cristina le imprimió más dureza a la réplica contra Macri y escribió en su cuenta: “Voy obviar lo de Vaca Muerta y su gasoducto, porque la realidad es más fuerte que cualquiera de sus mentiras y, además, todo el mundo sabe que usted y su partido no sólo nunca hicieron nada por YPF y Vaca Muerta, sino que, incluso, votaron en contra de su recuperación en el año 2012”.

Entonces Cristina disparó con cantidad de datos . “¿Pero que no hizo el gasoducto porque no le dejamos gas para transportar? ¡Por favor ingeniero! Recuerde que no sólo incrementamos el transporte de gas en 26 millones de m3/día en los 12 años y medio de nuestros gobiernos, sino que además, en febrero de 2016, apenas comenzaba su mandato, ingresaron a la red los 5 millones de m3/día generados por el yacimiento de Vega Pleyade en Tierra del Fuego producidos por la empresa francesa Total. Dicha empresa había anunciado la inversión de 1.000 millones de dólares en ese yacimiento en el año 2013, durante mi segundo gobierno. Es más… ¿Usted sabe por qué la Total hizo esa inversión? Porque antes, en mi primer gobierno, construimos el segundo gasoducto que cruzó el Estrecho de Magallanes. Fueron 36 km de caños de 24 pulgadas entre Cabo Espíritu Santo en Tierra del Fuego hasta Cabo Vírgenes en Santa Cruz que ingresó en operaciones en el año 2010 y, sumado al primer cruce del Estrecho, aumentó la capacidad de transporte desde Tierra del Fuego de 11 a 18 millones de m3/día”.

Así, la vicepresidenta repitió “lo dicho… Usted es muy mentiroso, ingeniero” y continuó diciendo que “pero hablando de gobiernos desastrosos… Le recuerdo que el único Presidente que se presentó a una reelección y la perdió fue usted, ingeniero. En cambio, Néstor Kirchner, pudiendo haber sido reelecto por amplísima mayoría, decidió no presentarse a la reelección. En cuanto a mí, le recuerdo que no sólo fui la primera mujer electa presidenta, sino que además me reeligieron por el 55% de los votos. Y si ahora no pude presentarme como candidata fue porque los fiscales y jueces que juegan al fútbol en su quinta particular me proscribieron”.

Remató entonces con que “además le recuerdo que en su fracasado intento reeleccionista llevó como compañero de fórmula a quien fuera el Presidente de nuestro Bloque de Senadores durante los tres gobiernos… Tan desastrosos no deben haber sido… ¿No ingeniero?”