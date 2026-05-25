Tras ignorarlo el año pasado, Javier Milei saludó con un abrazo a Jorge Macri en el Tedeum

El Presidente saludó al jefe de Gobierno porteño durante el ingreso a la Catedral Metropolitana, luego de la tensión política que había marcado el Tedeum de 2025.

Javier Milei y Jorge Macri protagonizaron uno de los gestos más comentados del Tedeum por el 25 de Mayo.

Javier Milei sorprendió este domingo al saludar con un abrazo a Jorge Macri durante el ingreso al Tedeum por el 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana. El gesto llamó la atención porque el año pasado el Presidente había evitado darle la mano al jefe de Gobierno porteño y luego profundizó el conflicto con fuertes mensajes en redes sociales.

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La escena ocurrió minutos antes del comienzo del tradicional Tedeum encabezado por monseñor Jorge García Cuerva. El presidente Javier Milei ingresó acompañado por su hermana Karina Milei y miembros del Gabinete nacional, y al llegar al interior de la Catedral Metropolitana se acercó directamente a Jorge Macri para saludarlo con un abrazo.

El abrazo entre el Presidente y el jefe de Gobierno porteño contrastó con la tensión del año pasado.

El gesto no pasó desapercibido entre los presentes ni para quienes seguían la transmisión oficial del acto patrio. La imagen marcó un fuerte contraste con lo sucedido durante la celebración del 25 de Mayo de 2025, cuando Milei evitó saludar al dirigente porteño y generó un fuerte revuelo político.

La ceremonia religiosa reunió a representantes de distintos sectores políticos, funcionarios nacionales y autoridades eclesiásticas en uno de los actos centrales por el Día de la Patria.

El antecedente que había tensado la relación

Durante el Tedeum del año pasado, Milei protagonizó una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales. Al ingresar a la Catedral, el mandatario ignoró el saludo de Jorge Macri y también evitó darle la mano a la vicepresidenta Victoria Villarruel.

javier milei y jorge macri 2025 El saludo entre ambos dirigentes generó repercusión por el antecedente de 2025.

Horas después, el Presidente profundizó el conflicto desde sus redes sociales al compartir mensajes con la frase “Roma no paga traidores”, en referencia al PRO y a la contratación del consultor catalán Antoni Gutiérrez-Rubí durante la campaña electoral porteña.

Aquella situación había generado sorpresa incluso dentro del propio macrismo, especialmente porque días antes Mauricio Macri había mantenido una conversación telefónica con Milei tras las elecciones legislativas y lo había felicitado por los resultados.

La tensión política entre ambos espacios se había trasladado a un acto históricamente vinculado con la unidad institucional y los símbolos patrios.

Jorge Macri encabezó los actos previos en Plaza de Mayo

Antes del Tedeum en la Catedral Metropolitana, Jorge Macri encabezó el tradicional izamiento de la bandera argentina en Plaza de Mayo junto a integrantes de su Gabinete y representantes de fuerzas militares y de seguridad.

Durante el acto, el jefe de Gobierno porteño destacó la importancia de la fecha patria y llamó a la unidad política y social. “Es un día patrio, un gran día para la Patria, un día que nos recuerda todo lo que podemos hacer los argentinos cuando nos ponemos de acuerdo, que nos obliga a la reflexión, que nos llama a estar todos juntos y unidos. Hay que tirar todos para el mismo lado”, expresó.

jorge macri Jorge Macri participó de los actos oficiales antes de asistir a la ceremonia religiosa. Captura C5N

La ceremonia contó con la participación de la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio, ministros porteños, funcionarios judiciales y legisladores de la Ciudad.

Un gesto político en medio de las diferencias

Aunque no hubo declaraciones públicas sobre el abrazo entre Milei y Jorge Macri, la imagen fue interpretada como un gesto de distensión después de meses de fuertes cruces políticos entre La Libertad Avanza y el PRO.

La escena tomó relevancia además por el contexto institucional del acto y por la exposición pública que había tenido el desplante presidencial de 2025.

En medio de un escenario político todavía marcado por tensiones y disputas electorales, el saludo entre ambos dirigentes se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada patria.