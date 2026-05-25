Docentes universitarios lanzan 5 días de protesta por la aplicación de la Ley de Financiamiento

La medida afectará las actividades académicas y de investigación en las 30 facultades regionales de la UTN distribuidas en todo el país, así como también en el Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico.

El conflicto universitario mantiene como eje central la situación salarial y la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario.

La federación gremial de docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) anunció un nuevo plan de lucha de cinco días que incluirá jornadas de visibilización, paro docente y distintas acciones de protesta en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la reapertura de paritarias y mejoras salariales.

La medida fue definida luego de la cuarta Marcha Federal Universitaria , que según los organizadores movilizó a más de un millón y medio de personas en distintos puntos del país, y se desarrollará durante esta semana y parte de la próxima.

Desde la Federación Argentina de Gremios Docentes Universitarios Tecnológicos (FAGDUT) señalaron que el conflicto continúa profundizándose y advirtieron sobre el impacto que la situación tiene sobre el funcionamiento del sistema universitario. “El Gobierno tiene que dejar de poner excusas y aplicar la Ley de Financiamiento Universitario”, sostuvo Ricardo Mozzi.

El dirigente explicó que la organización mantiene el estado de alerta y señaló que la crisis ya genera consecuencias concretas dentro del sistema educativo. “Cada día que pasa sin resolverse esta problemática hay más docentes que, por estos salarios indignos, migran al sector privado y más estudiantes que, por no tener becas, dejan la facultad” , afirmó.

El plan de acción comenzará con dos jornadas de visibilización y reflexión. Durante el martes y miércoles los docentes asistirán a las instituciones educativas para desarrollar actividades orientadas a exponer la situación salarial y presupuestaria que atraviesan las universidades. Posteriormente, el jueves y viernes se realizará un paro total sin asistencia a los lugares de trabajo y sin dictado de clases virtuales sincrónicas.

La medida afectará las actividades académicas y de investigación en las 30 facultades regionales de la UTN distribuidas en todo el país, así como también en el Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico. El quinto día de protesta se llevará adelante el jueves 4 de junio.

Desde el gremio explicaron que la decisión de trasladar esa jornada responde al calendario electoral interno de la universidad. “Somos muy respetuosos con las instituciones de la democracia y creemos que es importante que cada facultad pueda elegir a sus representantes”, explicó Mozzi.

Reclamo por salarios y financiamiento

El conflicto universitario mantiene como eje central la situación salarial y la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario. Desde FAGDUT recordaron que la normativa ya fue aprobada por el Congreso y sostuvieron que además obtuvo respaldo judicial en distintas instancias. El gremio también reclamó la apertura de negociaciones paritarias. “Queremos dialogar como marca la Ley”, remarcó Mozzi.

Además de las acciones dentro de las universidades, desde el Frente Sindical Universitario anticiparon protestas frente al Palacio Pizzurno, sede del área educativa nacional, y nuevas presentaciones frente al Poder Judicial.

Alertan por la situación de las obras sociales universitarias

Desde el sector también señalaron que el deterioro salarial comenzó a generar dificultades adicionales en el sistema de salud universitario.

Según explicó el titular de FAGDUT, el desfasaje entre los incrementos de medicamentos y servicios médicos y los aumentos salariales está impactando en las obras sociales del sector. “El rojo es cada vez mayor en las obras sociales universitarias por el desfasaje entre los aumentos de medicamentos y los servicios profesionales y los magros ajustes salariales”, sostuvo Mozzi.

Incluso advirtió que varias entidades enfrentan una situación crítica y se encuentran bajo “alerta de quiebre”.

Por su parte, el secretario adjunto de la organización, José Gabriele, llamó a sostener las medidas de reclamo sin afectar el compromiso con la actividad educativa. “Sigamos en el sendero del equilibrio de la continuidad académica pero sin resignar los reclamos justos y democráticos por salarios dignos”, expresó.

El nuevo plan de lucha vuelve a poner en el centro de la discusión la situación presupuestaria de las universidades nacionales y anticipa una semana marcada por nuevas tensiones entre el sector educativo y el Gobierno nacional.