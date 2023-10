Dellamea: “El folklore está muy vivo, pero los medios no le dan lugar”

“ Con Spotify todo se escucha más rápido y quizás con menos atención. Si una canción no te engancha en los primeros 30 segundos es muy probable que pases a la siguiente ”, dice Marcelo Dellamea , destacado guitarrista y cantautor chaqueño que lanza su nuevo disco, “Vida”. Su nuevo disco solista incluye nueve canciones grabadas en vivo , en una atmósfera íntima y personal, a guitarra y voz. Toca el miércoles 8 de noviembre a las 20.30 en el Centro Cultural de la Cooperación . Dialogamos con él.

M.D.: Porque muchas veces tienen la carga emotiva que estoy buscando. Quizás las tomas 2 o 3 sean más acertadas técnicamente, pero últimamente estoy buscando que se escuche más la expresión que la técnica.

P.: ¿Es muy frecuente usar afinadores? ¿Le da algo más artificial? ¿Más perfecto pero a la vez menos verdadero?

M.D.: Sí, últimamente. Diría que desde los 90 hacia acá. Y en estos últimos años se convirtió en parte de una estética buscada deliberadamente. Sin dudas que lo hace más “perfecto” y quizás más fácil de escuchar al oído, porque te arregla casi toda imperfección o desafinación. Pero cuánto más afinador uses, más expresión o dinámica podés llegar a perder, y ahí ya hay una decisión estética sobre qué querés priorizar. Como dije antes, hoy hay músicas que ya no se conciben sin autotune, porque son parte fundamental del sonido de ese género y está bien también.

P.: El uso de procesos en los que el audio se modifica, ¿aleja al oyente?

M.D.: Si está bien logrado no creo que lo haga. Por supuesto que luego ya es cuestión de gustos, habrá gente a la que le guste escuchar un sonido natural y sin retoques, y otros que también disfruten un sonido súper procesado. Muchas veces los procesos de audio son necesarios para limpiar frecuencias, lograr mejor ecualización y mejor escucha.

P.: Sentir que se escucha cerca en el living de casa la vuelve viva, ¿cómo es la intimidad del show y esa magia de estar tocando frente al público?

M.D.: El encuentro en vivo para mí es totalmente irreemplazable. Cuando vivimos la pandemia y hacíamos los conciertos por streaming se lograba un 30% de esa magia que sucede en el vivo con el público presente. Particularmente con este disco, yo quería lograr un clima de intimidad, personal y profundo, por eso lo grabé a guitarra y voz, y eso mismo voy a reproducir en su presentación en vivo.

P.: ¿Cómo está el folklore hoy en Argentina ? ¿Hay nuevos públicos?

M.D.: Hay increíbles artistas jóvenes y una nueva generación muy valiosa. Lo que sí creo es que podría tener más lugar en los medios, porque el público se va renovando, pero hay que acercarle el arte a la gente, y el folklore no es la excepción. Además de que me parece muy importante que todos conozcamos nuestras músicas.

P.: ¿Hay prejuicio con el género? ¿Qué lugar tiene en la escena musical frente a estilos de moda como el trap?

M.D.: Siempre existe un “mainstream” que ocupa gran lugar en la escena, y creo que hoy pasa todavía más. Sin embargo el espacio es muy amplio y creo que hay lugar para todo, sin importar el género. Pero necesitamos darle valor a la música de raíz, volver a ponerla en un lugar de escucha y atención. Hace poco grabé guitarras para Bizarrap y fue una experiencia muy linda. La música urbana y el folklore se están conociendo y lo celebro.

P.: ¿Qué puede decir de la manera de escuchar música hoy? Spotify, ¿cómo beneficia y como perjudica a los músicos?

M.D.: Son las reglas del juego hoy, podes estar adentro o afuera, pero depende en qué momento de tu carrera estés y qué buscas. Hay artistas conocidos que están retirando su música de plataformas y están creando sus propios canales de difusión y venta, lo cual está buenísimo, pero para eso hay que tener una estructura. Si el objetivo hoy es llegar a más gente, creo que las plataformas digitales cumplen esa función. Si bien pagan poco, llegas a todos lados. Las plataformas digitales también habilitaron a que todo el mundo pueda mostrar y subir su música, lo que hizo que haya miles de lanzamiento por semana y la oferta crezca de manera exponencial.

P.: ¿La IA es una amenaza para los músicos?

M.D.: Al día de hoy no, porque es algo que está siendo desarrollado. No sé en un futuro, cuando todo se pueda clonar a la perfección, pero tampoco tengo la certeza de que eso vaya a ocurrir. Todavía es muy difícil reemplazar la emoción que puede transmitir el humano. Con biblioteca de sonidos podes lograr audios muy buenos y bastante reales, pero no sé si igual de buenos y reales que el de un verdadero músico profesional tocando, alguien que se dedicó años y años a estudiar su instrumento y a trabajar en sacarle un buen sonido.

P.: ¿Quienes son sus referentes del género y la música en general?

M.D.: Son muchos, no podría nombrar a todos. Me gustan mucho: Atahualpa Yupanqui, Eduardo Falú, Roberto Grela, Luis Salinas, Juanjo Domínguez, Mateo Villalba, Baden Powell, Rapahel Rabello, Yamandu Costa, Toninho Horta, Guinga, Bireli Lagrene, Sylvain Luc, Pat Metheny, Joe Pass, George Benson, Pat Martino, John Mayer, SRV, BB King, Paco de Lucía, entre otros.