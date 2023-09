El tango y el folklore en laera electrónica

Lucas Ferrara: Empezó a tomar forma en plena pandemia en el aislamiento, surgió de hacer algo en ese tiempo muerto. Estábamos a punto de publicar un nuevo álbum con la agrupación Bombay BS AS, con shows y giras programadas que lógicamente debieron suspenderse. En ese contexto de soledad, con la guitarra y una computadora, decidí ponerme a componer algunas canciones y a terminar otras que ya venía trabajando pero que no tenía planeado sacar a la luz en lo inmediato. De esa manera grabé las maquetas que conforman el repertorio de este álbum. A finales de 2021 me puse en contacto con Pelu Romero, quien me ayudó a terminar de producir y grabar las canciones. También pensamos en convocar a artistas talentosos y con mucha trayectoria, como Manu Moretti de Estelares; Kalefa, de Karamelo Santo y Rocío Sanjurjo Ábalos, quienes sumaron sus voces para este proyecto.