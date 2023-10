Robert Plant volvió a cantar "Stairway To Heaven" en vivo por primera vez en 16 años

Desde 2007 que Plant no cantaba en vivo "Stairway To Heaven".

Robert Plant interpretó en vivo el clásico de Led Zeppelin "Stairway To Heaven" por primera vez en vivo desde 2007.

El solista y ex líder de Led Zeppelin revisó la icónica canción de 1971, extraída del álbum "Led Zeppelin IV" de la banda, durante un concierto benéfico el sábado por la noche (21 de octubre).

Realizado para The Cancer Platform, el espectáculo en vivo fue desarrollado por Cancer Awareness Trust y organizado por el ex guitarrista de Duran Duran, Andy Taylor. Tuvo lugar en Soho Farmhouse en Oxfordshire (Inglaterra) y contó con apariciones de otros rostros famosos, incluidos Ella Henderson y Andrew Ridgeley de Wham!, el ex bajista de Pink Floyd Guy Pratt, la comediante Katherine Ryan y el reconocido baterista David Palmer.