Días claves: comienza la duodécima semana de negociaciones, con el acuerdo por aprobarse

La idea que manejan los negociadores de Sergio Massa y el staff técnico del organismo que maneja Kristalina Georgieva es cerrar un pacto de mínima, mezclando waivers de metas trimestrales incumplidas y promesas anuales de logros difíciles, a cambio de los desembolsos comprometidos del FMI para pagarle al propio FMI. Con esto la Argentina conseguiría unos u$s2.400 millones libres en las próximas semanas, el organismo liquidaría para sí mismo los u$s2.600 millones que debe pagar el país el 31 de julio, y hasta fin de año se manejaría el criterio de no tomar en cuenta las metas del segundo y tercer trimestre de 2023, para juzgar el comportamiento del país sobre el año cumplido. Algo que ocurrirá en febrero de 2024, cuando otro presidente ocupe el lugar de Alberto Fernández, con mayor poder de negociación de largo plazo.

No es poco lo que conseguiría Massa. Un acuerdo de este tipo alejaría las sombras de una crisis financiera y cambiaria, por lo menos en lo inmediato; y le permitiría al funcionario-candidato llegar a las PASO del 13 de agosto en buenos términos formales y diplomáticos con el FMI. Luego de las elecciones, como dicen oficialismo y oposición, será un nuevo país con un panorama político diferente y otras capacidades negociadoras de las dos partes.

Tampoco es mínimo lo que se consigue a ojos del FMI. El organismo mantendrá a la Argentina dentro del juego, y sin default. Y los funcionarios del Fondo no tendrán que dar explicaciones internas y externas en el caso que la Argentina entre en crisis. Al ser el país el principal deudor del FMI, con una deuda de u$s44.500 millones (casi el 45% de todo el pasivo del organismo), un acuerdo, aunque sea de mínima, no es algo despreciable. Más teniendo en cuenta que la negociación con la Argentina, es la primera que encara el director gerente para el Hemisferio Occidental, Rodrigo Valdés. El chileno asumió el 1° de mayo, y sabe que el éxito o el fracaso del caso argentino marcará su gestión. Comenzar con una caída total del acuerdo, un default y una crisis económica y financiera no sería una buena carta de presentación.