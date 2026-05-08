Apple se prepara para renovar una de sus líneas más importantes con la llegada del iPhone 18. Como ocurre cada año, la expectativa crece a medida que aparecen filtraciones sobre fechas, modelos y posibles cambios en diseño y tecnología.
iPhone 18: cuándo sale a la venta, características y posibles precios en Argentina
La empresa prepara el lanzamiento de la nueva generación del celular para septiembre de 2026. Ya se comenzó a hablar de los posibles valores, cambios en diseño y software.
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Aunque la compañía todavía no hizo anuncios oficiales, los rumores y el calendario habitual permiten anticipar cómo será el lanzamiento, qué modelos llegarán y cuáles podrían ser sus principales novedades.
iPhone 18: cuándo se va a presentar
Los eventos de presentación de Apple suelen realizarse en septiembre, y todo indica que el 2026 no va a ser la excepción. La compañía mantiene una estrategia bastante predecible en este sentido, con un evento principal que marca el inicio de la nueva generación de dispositivos.
Las estimaciones apuntan a que la presentación podría realizarse el miércoles 9 de septiembre, aunque también se manejan otras fechas dentro de la primera quincena del mes.
- evento principal: entre el 9 y el 16 de septiembre
- preventa: desde el 11 de septiembre
- venta en tiendas: entre el 18 y el 25 de septiembre
Este cronograma sigue el esquema habitual, que es primero el anuncio, después la preventa unos pocos días después y por último el lanzamiento global en la semana siguiente.
Además, este año podría incluir una novedad importante: la posible presentación del primer iPhone plegable, que marcaría un cambio en la estrategia de la marca.
Qué modelos van a llegar con esta nueva generación
Apple mantendría su estrategia de dividir la gama en diferentes segmentos, priorizando a los modelos más avanzados. En el evento de septiembre se presentarían:
- iPhone 18 Pro
- iPhone 18 Pro Max
- un posible iPhone plegable (Ultra o Fold)
Estos modelos apuntan al segmento premium, con mejoras en rendimiento, cámaras y diseño. Más adelante, la compañía podría completar la línea con versiones más accesibles:
- iPhone 18 (modelo base)
- iPhone 18 Air (más delgado)
Cuáles son las posibles características del nuevo modelo de iPhone
Las filtraciones indican que Apple pondrá el foco en tres áreas clave: rendimiento, Inteligencia Artificial y diseño. Se espera la llegada de nuevos procesadores más eficientes, que mejoren la velocidad general del sistema y optimicen el consumo de batería.
En cuanto a los avances en Inteligencia Artificial, se estima que se añadan funciones más integradas al sistema operativo y a las aplicaciones.
- un procesador de nueva generación
- mejoras en la Inteligencia Artificial integrada a los teléfonos
- cámaras más avanzadas
- reducción de la Dynamic Island
- pantalla más limpia y con menos bordes
En cuanto al diseño, uno de los cambios más comentados es la posible integración de sensores debajo de la pantalla, lo que permitiría reducir los elementos visibles en el frente del dispositivo.
iOS 27: características y fecha de lanzamiento
Junto con el hardware, Apple también renovará su sistema operativo. iOS 27 va a ser la versión que acompañe al iPhone 18 y traerá mejoras en rendimiento, seguridad y experiencia de uso.
La actualización suele lanzarse pocos días después del evento principal, por lo que se espera que esté disponible a mediados de septiembre.
- lanzamiento estimado: entre el 16 y el 17 de septiembre
- disponible para modelos compatibles
- integración con nuevas funciones del iPhone 18
Además, esta versión podría profundizar el uso de inteligencia artificial dentro del sistema, con mejoras en automatización y personalización. Algo muy esperado por los usuarios es que a partir de iOS 18, Apple integró ChatGPT a Siri, sin embargo, iOS 27 va a romper con esta exclusividad. Además, van a haber nuevas funciones como Writing Tools e Image Playground extienden el poder de Apple Intelligence.
Posibles precios del iPhone 18
El precio es otro de los puntos más seguidos en cada lanzamiento. En este caso, los rumores hablan de una estrategia mixta. Los modelos base mantendrían precios similares a los actuales, mientras que las versiones más avanzadas podrían aumentar, especialmente en configuraciones con mayor almacenamiento.
- iPhone 18 Pro: desde 1.099 dólares
- iPhone 18 Pro Max: desde 1.199 dólares
- versiones con más almacenamiento: más caras que la versión normal
- iPhone plegable: podría superar los 2.000 dólares