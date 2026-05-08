iPhone 18: cuándo sale a la venta, características y posibles precios en Argentina

La empresa prepara el lanzamiento de la nueva generación del celular para septiembre de 2026. Ya se comenzó a hablar de los posibles valores, cambios en diseño y software.

Los rumores y estimaciones sobre este lanzamiento siguen creciendo entre los clientes.

Apple se prepara para renovar una de sus líneas más importantes con la llegada del iPhone 18. Como ocurre cada año, la expectativa crece a medida que aparecen filtraciones sobre fechas, modelos y posibles cambios en diseño y tecnología .

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Aunque la compañía todavía no hizo anuncios oficiales, los rumores y el calendario habitual permiten anticipar cómo será el lanzamiento, qué modelos llegarán y cuáles podrían ser sus principales novedades.

Los eventos de presentación de Apple suelen realizarse en septiembre , y todo indica que el 2026 no va a ser la excepción. La compañía mantiene una estrategia bastante predecible en este sentido, con un evento principal que marca el inicio de la nueva generación de dispositivos.

Las estimaciones apuntan a que la presentación podría realizarse el miércoles 9 de septiembre , aunque también se manejan otras fechas dentro de la primera quincena del mes.

evento principal: entre el 9 y el 16 de septiembre

preventa: desde el 11 de septiembre

venta en tiendas: entre el 18 y el 25 de septiembre

Este cronograma sigue el esquema habitual, que es primero el anuncio, después la preventa unos pocos días después y por último el lanzamiento global en la semana siguiente.

Además, este año podría incluir una novedad importante: la posible presentación del primer iPhone plegable, que marcaría un cambio en la estrategia de la marca.

Iphone reacondicionados Imagen: Freepik

Qué modelos van a llegar con esta nueva generación

Apple mantendría su estrategia de dividir la gama en diferentes segmentos, priorizando a los modelos más avanzados. En el evento de septiembre se presentarían:

iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro Max

un posible iPhone plegable (Ultra o Fold)

Estos modelos apuntan al segmento premium, con mejoras en rendimiento, cámaras y diseño. Más adelante, la compañía podría completar la línea con versiones más accesibles:

iPhone 18 (modelo base)

iPhone 18 Air (más delgado)

Apple Fold Apple Insider

Cuáles son las posibles características del nuevo modelo de iPhone

Las filtraciones indican que Apple pondrá el foco en tres áreas clave: rendimiento, Inteligencia Artificial y diseño. Se espera la llegada de nuevos procesadores más eficientes, que mejoren la velocidad general del sistema y optimicen el consumo de batería.

En cuanto a los avances en Inteligencia Artificial, se estima que se añadan funciones más integradas al sistema operativo y a las aplicaciones.

un procesador de nueva generación

mejoras en la Inteligencia Artificial integrada a los teléfonos

cámaras más avanzadas

reducción de la Dynamic Island

pantalla más limpia y con menos bordes

En cuanto al diseño, uno de los cambios más comentados es la posible integración de sensores debajo de la pantalla, lo que permitiría reducir los elementos visibles en el frente del dispositivo.

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iOS 27: características y fecha de lanzamiento

Junto con el hardware, Apple también renovará su sistema operativo. iOS 27 va a ser la versión que acompañe al iPhone 18 y traerá mejoras en rendimiento, seguridad y experiencia de uso.

La actualización suele lanzarse pocos días después del evento principal, por lo que se espera que esté disponible a mediados de septiembre.

lanzamiento estimado: entre el 16 y el 17 de septiembre

disponible para modelos compatibles

integración con nuevas funciones del iPhone 18

Además, esta versión podría profundizar el uso de inteligencia artificial dentro del sistema, con mejoras en automatización y personalización. Algo muy esperado por los usuarios es que a partir de iOS 18, Apple integró ChatGPT a Siri, sin embargo, iOS 27 va a romper con esta exclusividad. Además, van a haber nuevas funciones como Writing Tools e Image Playground extienden el poder de Apple Intelligence.

Dólares Imagen: Freepik

Posibles precios del iPhone 18

El precio es otro de los puntos más seguidos en cada lanzamiento. En este caso, los rumores hablan de una estrategia mixta. Los modelos base mantendrían precios similares a los actuales, mientras que las versiones más avanzadas podrían aumentar, especialmente en configuraciones con mayor almacenamiento.