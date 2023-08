Docentes complican la campaña de Larreta

Ayer, el cese de actividades -por suba salarial y contra el bono- representó solo 2% de inasistencia según el Gobierno porteño, que no logró revertir con el incentivo económico la decisión gremial. Eso provocó que la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, recordara que el paro fue convocado por Ademys y que “los docentes que paran no cobran y los que no paran ganan más” y que de la misma manera se expresara Larreta.

“La educación no puede parar. En la Ciudad, los docentes que paran no cobran, y los que no paran ganan más. Los docentes que van a trabajar, los que hacen el esfuerzo, los que están todos los días en el aula con el cuerpo, el corazón y la mente, tienen un reconocimiento salarial extra”, sostuvo la funcionaria y agregó que “el que hace las cosas bien tiene que ser reconocido. No nos da todo lo mismo. Vamos por más trabajo y más educación para recuperar la Argentina del progreso”. La cartera educativa porteña destacó que los docentes que no pararon cobrarán este martes el bono extraordinario de hasta $60 mil.